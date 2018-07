Universitario de Deportes cayó por goleada este sábado ante Sport Rosario en Huaraz (3-0) y su situación en la tabla del acumulado es preocupante. Mira el fixture de los cremas hasta final de año.

El equipo que ahora dirige el chileno Nicolás Córdova solo ha logrado una victoria en nueve jornadas (el DT mapocho recién ha dirigido 2 partidos) y marcha en la casilla 13 del Apertura con 8 unidades, aunque ello podría empeorar el domingo, cuando se juegue la totalidad de la novena fecha.

El asunto se agrava en la tabla del acumulado. Universitario de Deportes marcha solo un punto arriba de la zona de descenso y si Ayacucho FC y Comerciantes Unidos empiezan a sumar, el tema pasará a ser una verdadera pesadilla.

El siguiente partido de la 'U' será en Lima ante Sport Boys en el estadio Nacional (el Monumental fue alquilado para conciertos), el próximo martes 31 de julio.

Luego, el sábado 4 o domingo 5 de agosto, visitará a Sporting Cristal y la siguiente semana (11 o 12 de agosto) jugará el clásico de los clásicos del fútbol peruano ante Alianza Lima .

Este es el fixture de Universitario de Deportes hasta fin de año:



Torneo Apertura



31/07/18 Universitario vs Sport Boys



04/08/18 Sporting Cristal vs Universitario



11/08/18 Universitario vs Alianza Lima



15/08/18 Deportivo Municipal vs Universitario



19/08/18 Universitario vs Real Garcilaso



25/08/18 Comerciantes Unidos vs Universitario



Torneo Clausura



02/09/18 Melgar vs Universitario



12/09/18 Universitario vs UTC Cajamarca



16/09/18 Academia Cantolao vs Universitario



23/09/18 Universitario vs San Martín



26/09/18 Universitario vs Unión Comercio



30/09/18 Ayacucho FC vs Universitario



03/10/18 Universitario vs Sport Huancayo



21/10/18 Deportivo Binacional vs Universitario



24/10/18 Universitario vs Sport Rosario



28/10/18 Sport Boys vs Universitario



31/10/18 Universitario vs Sporting Cristal



04/11/18 Alianza Lima vs Universitario



07/11/18 Universitario vs Deportivo Municipal



11/11/18 Real Garcilaso vs Universitario



25/11/18 Universitario vs Comerciantes Unidos