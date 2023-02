Tras el walk over de Alianza Lima en la Liga 1 Betsson 2023, y siendo el quinto de la fecha, el ‘Comando Sur’ se manifestó en las redes sociales respaldando a la institución y su decisión de no jugar hasta que el contexto de los derechos televisivos se regularice. El club tendría que pagar 30 UIT por su no presentación, motivo que enardeció a la agrupación de hinchas.

Así pues, la barra oficial del equipo de La Victoria exhortó a las autoridades del club a que tomen las mejores decisiones posibles para salvaguardar los intereses de la institución. Señalaron también su postura sobre los derechos televisivos de los clubes, que deberían ser manejados por dichas instituciones y no por la Federación Peruana de Fútbol.

Por ello, la barra organizó una caminata desde el estadio Alejandro Villanueva hasta la Videna, villa deportiva que es también sede central de la FPF. El Comando llamó a “todos los que pregonan el amor por el club en sus redes sociales” para que apoyen la causa y alcen la voz por la institución.

La marcha busca presionar a la federación para que ceda en su posición con respecto a los derechos televisivos, así como también exigir la renuncia de Agustín Lozano, presidente de la FPF. Los hinchas de Alianza no son los únicos que manifiestan ese deseo, pues los dirigentes del grupo de clubes en oposición a la federación también critican duramente la gestión de Lozano y consideran que debería dejar el cargo.