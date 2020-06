Si bien en su primera experiencia en Perú, Mario Salas deslumbró con el trabajo realizado en Sporting Cristal, en el fútbol chileno no todas las experiencias que tuvo fueron felices.

Antes de llegar a Alianza Lima, el técnico sureño dirigió a Colo Colo, club prescindió de sus servicios. Se recuerda el paso del ‘Comandante’ por el ‘Cacique’ entre otras cosas, por las críticas que recibió por parte de algunos referentes del equipo albo.

Ahora, el que disparó contra Salas fue Matías Cahais. El defensor argentino, actual jugador de O’Higgins, se refirió sobre el tiempo en el que estuvo en la Universidad Católica. Para el ex Racing de Avellaneda, la experiencia en el cuadro ‘cruzado’ no logró ser positiva debido a Mario Salas.

“No me fue bien en Universidad Católica. Había un técnico -Mario Salas- al que no le agradaba mi juego, pero no me lo decía, citaba a juveniles en vez de mi persona”, afirmó Cahais en el “De Fútbol Se Habla Así” de DirecTV Sports.

El zaguero de 32 años vistió la camiseta de la Católica entre 2014 y 2015, coincidiendo con Salas. Además, en el 2016 dejó el balompié chileno para fichar por los Tiburones Rojos de Veracruz. En el club mexicano tuvo como compañero a Pedro Gallese.

VIDEO RECOMENDADO

Mijatovic revela cómo se fraguó el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid