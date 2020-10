La Fase 1 de la Liga 1 llegó a su fin para Alianza Lima, que perdió 2-1 ante Cienciano. Culminada esta instancia, el entrenador del cuadro blanquiazul, Mario Salas, analizó el momento del equipo y admitió la falta de eficacia para concretar en gol las oportunidades que se tiene.

“Este Alianza ha tenido cambios, por distintos motivos. No ha sido un torneo bueno. Me quedo tranquilo porque hay idea de juego. ¿Qué viene? Prefiero ir partido a partido. Sé que el hincha quiere ganar siempre, pero prefiero ir partido a partido y veremos”, aseguró el chileno en diálogo con GOLPERU.

“Seguimos regalando partidos, seguimos regalando puntos y de alguna forma nos significa no cumplir con nuestros objetivos. El equipo sigue variando mucho, que no es lo ideal, pero están jugando todos. La verdad, no estamos siendo capaces de que, en esos momentos en los que sí somos fuertes o mejores o tenemos un mayor control del juego, no somos capaces de traducirlos en gol”, añadió.

Por otro lado, el ‘Comandante’ dio a conocer algunas novedades sobre dos de sus jugadores, con los que no ha podido contar en las últimas fechas por motivos de lesión. “Rinaldo Cruzado y Alberto Rodríguez ya entrenan con normalidad. Veremos luego de la Copa y ojalá lleguen para la otra fecha. Tenemos que tener la idea que vamos a empezar un torneo nuevo y desde cero”, comentó Salas.

Ante Cienciano, Alianza Lima sumó su tercera derrota consecutiva, tras ser superado también por Academia Cantolao y la Universidad San Martín. En la tabla, el elenco victoriano ocupa el duodécimo casillero, con 22 puntos.

Antes de empezar su camino en la Fase 2 de la Liga 1, Alianza Lima cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, este miércoles, cuando visite a Nacional en Montevideo. El partido está pactado para las 5:15 p.m. (hora peruana).

¡EL ANÁLISIS! Mario Salas hizo una evaluación del rendimiento de @ClubALoficial tras la derrota con @Club_Cienciano en el cierre de la Fase 1. #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/cAhSyRwnXn — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 18, 2020

VIDEO RECOMENDADO

Perú lanza la campaña Volver para ver el regreso del turismo de forma gradual y responsable 17/10/20