Luis Advíncula sobre jugar en la Bombonera: "No pasa nada"

El jugador de la selección nacional de fútbol, Luis Advíncula, no teme a jugar en el estadio del Boca Juniors: en la Bombonera. Así lo demostró este martes en diálogo con RPP.

Consultado sobre aquel mítico recinto, en donde los hinchas influenciarían en rol fundamental en el resultado, el futbolista comentó que "no pasa nada, ellos no se pueden meter a la cancha. Te pueden gritar, pero como dicen, los de afuera son de palo".

El también jugador del recién ascendido Lobos BUAP fue muy enfático en demostrar su alegría por su convocatoria.

"Yo creo que fue lo mejor que hicieron, no hay algún jugador de los convocados que no sueñe con un partido así con Argentina en la Bombonera. Para mí, en lo personal, me encantaría jugarlo", añadió.

Como se sabe, la selección peruana jugará contra conjunto de Argentina el próximo 5 de octubre y, cinco días después, cerrará las Eliminatorias Rusia 2018 en la capital ante Colombia. Perú saldrá el todo por el todo en esta última fecha.