Luciana León pide sanción a policías por 'agredir' a Héctor Chumpitaz, pero él lo aclara

Luego que Universitario de Deportes denunció que la Policía Nacional agredió físicamente a Héctor Chumpitaz al final del partido ante UTC en el Estadio Monumental, la congresista Luciana León se pronunció para solidarizarse con el recordado 'Capitán de América'.



"¡Sanción para policías responsables! El maltrato al gran Héctor Chumpitaz, ídolo del fútbol peruano, es inaceptable", escribió la parlamentaria aprista en su cuenta de Facebook.



"Policía Nacional Del Perú debe velar por la integridad física de los ciudadanos y no propiciar agresiones. Reitero #Ley30037 no avala este tipo de accionar", agregó, refiriéndose a la legislación que previene y sanciona violencia en espectáculos deportivos.

Twitter

Sin embargo, el ex seleccionado nacional salió a desmentir que las autoridades lo hayan maltratado y sostuvo que solo realizaron su trabajo al retirarlo del campo de juego.

"La policía no ha tenido la culpa, ellos solo cumplen órdenes y el comisario Félix Manrique dio la orden de que nadie bajara después del partido. Yo siempre bajo en el entretiempo o al final, hago eso en todos los compromisos. Sin embargo, al no dejarme entrar al campo, pasé por encima de una reja. Se sorprendieron porque pensaron que me iba a caer, todavía estoy en forma", dijo en declaraciones a RPP.



"Una vez que pasé por encima de la reja no me agredieron ni me dijeron nada, sería un pecado echarle la culpa a la Policía", manifestó el ex futbolista.