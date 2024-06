A horas del debut de Perú en la Copa América 2024 ante Chile, Juan Manuel Vargas, exfutbolista de la selección peruana, calentó el ambiente del ‘Clásico del Pacifico’ con sus polémicas declaraciones previas al partido.

En una entrevista con Movistar Deportes, el popular ‘Loco’ pidió a los integrantes de la ‘bicolor’ no saludar al ‘Tigre’ Gareca antes del cotejo.

“Lo saludo después, después de que le gane, antes no, yo estoy concentrado en lo que tengo que hacer en mi selección y en pasarlo por encima. Después, lo abrazo si quiero, pero antes no. Yo no lo saludaría, sería después, si pierdo no lo saludo, antes no, primero mi selección y después lo que venga”, enfatizó Vargas.

El pelotero destacó que los futbolistas peruanos conocen bien a Gareca y sus estrategias, lo que podría ser una ventaja. Sin embargo, subrayó la importancia de dejar atrás la relación pasada y enfocarse en la era del actual técnico, Jorge Fossati.

“Ellos lo conocen bien a Gareca y creo que ya saben cuál es su estrategia, qué piensa, pero todo cambia, todos los partidos son diferentes. Gareca ya estuvo, nos dio la posibilidad de llevarnos a un mundial, ya está, ya pasó, el tema Gareca hay que dejarlo ahí, ahora pensar en el tema Fossati, pensar en la selección, pasar por encima al profe (Gareca) y ganarle”, añadió.

❞𝐃𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞́𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝐠𝐚𝐧𝐞, 𝐥𝐨 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐝𝐨 𝐚 𝐆𝐚𝐫𝐞𝐜𝐚. 𝐀𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐧𝐨. 𝐘 𝐬𝐢 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐝𝐨 𝐧𝐨 𝐥𝐨 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐝𝐨❞ 💥



El categórico mensaje de Juan Manuel Vargas en la previa del Perú vs Chile que se jugará HOY viernes desde las 7:00 p.m.🇵🇪🇨🇱



Vía @MSUCCAR… pic.twitter.com/93aOZpaoCz — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 21, 2024





Vargas asegura que Chile no es invencible

Con ocho clásicos del Pacífico en su carrera, Vargas sabe lo que implica enfrentar a Chile. El exlateral enfatizó la importancia de jugar con ‘todo’ para ganar. “Con hue…, con muchas ganas, con amor, con todo, hay que meter todo, no hay que guardarnos nada, hay que ir paso a paso, empezar bien con el pie derecho”, instó el exjugador.

Vargas también opinó sobre la actual selección chilena, señalando que aunque tienen jugadores importantes como Alexis Sánchez y Claudio Bravo, no son invencibles.

“Chile tiene jugadores que son importantes, pero no son unos monstruos. En su época dorada, los jugadores eran completos, pero ahora es otro recambio. Los experimentados Alexis Sánchez, Claudio Bravo, los he enfrentado en Italia, pero no son unos monstruos”, comentó.

❞𝗬𝗼 𝗹𝗼𝘀 𝗵𝗲 𝗲𝗻𝗳𝗿𝗲𝗻𝘁𝗮𝗱𝗼 (𝗮 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗲), 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗻𝗼 𝘀𝗼𝗻 𝘂𝗻𝗼𝘀 𝗺𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗼𝘀❞



En la previa del Perú vs Chile, Juan Manuel Vargas recuerda sus enfrentamientos ante los chilenos con la Selección. ¿Se podrá ganar esta noche? 🇵🇪🇨🇱



Vía @MSUCCAR /… pic.twitter.com/KrRLIBlf6a — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 21, 2024





