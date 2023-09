La fecha 13 ha dejado entre caras largas y de satisfacción en el fútbol doméstico peruano. Alianza Lima, con un primer susto, le ganó este domingo por 3-1 a Unión Comercio en Matute con una gran actuación de Hernán Barcos, y se puso a la par con sus compadres: 26 puntos para los íntimos, al igual que Universitario y Sporting Cristal.

El cuadro blanquiazul aprovechó bien el empate sin goles entre cremas y celestes el sábado último, y se puso a la par tras un arranque de Clausura algo nefasto y plagado de lesiones y malos negocios. Ante este panorama, Universitario ha visto cómo la ventaja sobre su clásico rival ha desaparecido, mientras que ve con preocupación a los rimenses, que tienen un partido más pendiente.

Así pues, a falta de seis fechas de concluir el Clausura, son tres los equipos que están en la cima y así es el fixture para cada uno de ellos. Cabe recordar que Alianza Lima es el ganador del Apertura y por ello, en caso alzarse también con este torneo, se proclamaría campeón de 2023 y festejaría un tricampeonato.

Alianza Lima

Los íntimos se han logrado recuperar poco a poco, sin embargo, su fixture es uno de los más complicados. Solo tienen cinco encuentros por jugar y tres de ellos son de visita, dos de ellos en la altura: Binacional y Deportivo Garcilaso. Ojo que los partidos con altura no han sido los mejores para el elenco dirigido por Larriera.

Fecha Local Visita 14 Descansa 15 Carlos Mannucci Alianza Lima 16 Alianza Lima FBC Melgar 17 Binacional Alianza Lima 18 Alianza Lima ADT Tarma 19 Deportivo Garcilaso Alianza Lima

Sporting Cristal

La escuadra rimense, dirigida por Nunes, no solo tiene la ventaja de tener un partido más pendiente que los compadres, sino que la mitad de ellos son de local. También tienen dos salidas a Cusco, sin embargo, los rimenses no han sufrido mucho para ganar en plazas de esta naturaleza, así que son los candidatos más serios, en caso no haya algún traspié, de llevarse el Clausura.

Fecha Local Visita 14 César Vallejo Sporting Cristal 15 Sporting Cristal UTC 16 Cusco FC Sporting Cristal 17 Sporting Cristal Sport Huancayo 18 Cienciano Sporting Cristal 19 Sporting Cristal Alianza Atlético de Sullana

Universitario

Por su parte, la escuadra crema podría pagar caro el haber empatado sin goles ante los celestes, pues no solo desaprovecharon que igualaron ante Sport Boys para ponerse por delante, sino que ahora Alianza Lima le respira la nuca y los han igualado en puntaje. Los cremas tienen solo cinco partidos, aunque su ventaja es que solo saldrán una vez a Trujillo y otra a Cusco. La altura no ha sido una buena compañera para los cremas, que podrían sufrir de más en esta plaza.

Fecha Local Visita 14 Universitario Sport Boys 15 Descansa 16 César Vallejo Universitario 17 Universitario UTC 18 Cusco FC Universitario 19 Universitario Sport Huancayo

Así va la tabla

