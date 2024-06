Luego de insinuar que Universitario habría pagado para que Los Chankas se dejen golear y les permitan ganar el Apertura 2024, Andrés Mendoza se disculpó por lo que había pasado.

Durante el programa digital Desmarcados, en el que él es panelista y donde realizó la acusación, el popular ‘Cóndor’ se tomó algunos segundos para rectificarse y, sobre todo, dirigirse a los ‘involucrados’.

“De mi parte, con profunda sinceridad, quiero pedir disculpas y rectificarme de lo que dije. En ese momento fue una broma. Jamás en duda el honor de cómo jugaron ellos”, solicitó el exgoleador.

Luego, Andrés Mendoza especificó que “yo me rectifico con los jugadores para que me disculpen. Yo acepto mi culpa. Que esto quede acá y ya no quiero volver a hablar. Esto ya no va a volver a suceder”.

Como se recuerda, el exdelantero de la Selección Peruana, al ser preguntado por el balance del título del Apertura de la ‘U’, mencionó que Los Chankas terminaron festejando con una ‘maletita’ tras caer goleados.

“Yo si creo en la ‘maletita’. ¿En soles o en dólares? ¡En dólares! Acá está la maleta, se la pusieron en Barranco Bar. Todos estuvieron allí, de Los Chankas”, denunció el ‘Cóndor’ el sábado 1 de junio.



Ante esta grave denuncia, el administrador temporal de Universitario salió al frente y aprovechó una entrevista de Tiempo Crema para deslizarle a Andrés Mendoza que su afirmación podría convertirse en un “tema legal”.

“Estas personas hablan sin conocimiento legal. Lo hacen por buscar polémica y unos cuantos likes. Esto se lo dirán a él para que se dé cuenta que no va a poder volver a decir algo así”, advirtió Jean Ferrari.







Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: