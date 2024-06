Luego de que Christian Cueva menospreciara su trayectoria, Waldir Sáenz le respondió fuertemente comparándolo con otros jugadores que, para él, sí son un ejemplo a seguir.

En De Taquito, el goleador histórico de Alianza Lima fue consultado por las declaraciones del polémico ‘Aladino’ y no se guardó nada. Lo comparó con el ‘Bombardero’, el ‘Depredador’ y la ‘Foquita’.

“Lo que él dijo no me molestó, pero si venía de Claudio Pizarro, Jefferson Farfán o Paolo Guerrero sí me hubiese enojado, pero no”, arremetió el popular ‘Wally’ al programa de Carolina Salvatore.

En esa mis línea, Waldir Sáenz explicó que “no me molesta, porque él no ha nacido en Alianza Lima, (no como yo que) soy un referente para muchos de los chicos que sea han formado aquí”.

Como se recuerda, el goleador histórico anotó 178 tantos con los colores de los blanquiazules, pero estos no fueron los únicos en disfrutar de su olfato, también lo gozaron en EE.UU. y en Argentina.





¿Qué dijo Cueva de Waldir en Enfocados?

Durante la secuencia ‘Dame que te doy’ (pimpón) del programa de Roberto Guizasola y Jefferson Farfán, Enfocados, al polémico Christian Cueva le dieron a elegir entre él y Waldir.

Y ‘Aladino’ disparó: “Me voy a retirar. Estaba bien contigo y con Paolo Guerrero, pero eso (Waldir Sáenz) ponlo al principio. Con todo respeto, yo se que es su ídolo, pero no sean malos”.

“Yo sé que ha hecho un montón de goles, pero si yo también me hubiera quedado toda la vida en Alianza Lima (sin salir al extranjero)...”, agregó el controvertido jugador (sin equipo).





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: