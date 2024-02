Paolo Guerrero llegó ayer a Lima para hacer una escala y definir si finalmente se va a Trujillo o si regresa por donde vino. El delantero, que fue recibido por una gran multitud en el aeropuerto, ya ha dejado claras sus intenciones de no jugar por el club César Vallejo y por eso, en sus primeras declaraciones a la prensa, aseguró que regresó al país para “conversar”. Sin embargo, Richard Acuña, presidente del equipo trujillano, no lo dejaría ir tan fácil y esa sería la razón por la que llegar a un acuerdo se ha puesto cuesta arriba. A pesar de la gran expectativa, la reunión que tuvieron ambos durante la tarde de ayer no tuvo resultados y parece que ninguna de las partes estaría dispuesta a dar su brazo a torcer. No obstante, ya con todas las cartas sobre la mesa, el final de esta telenovela debe estar por producirse.