Este jueves, Universitario de Deportes reveló los detalles de “Una Noche Eterna”, el evento central para celebrar el centenario del club. Durante la presentación, el administrador del equipo, Jean Ferrari, abordó la posible llegada de Raúl Ruidíaz.

Jean Ferrari compartió que se reunió con el técnico Fabián Bustos y el director deportivo Manuel Barreto para discutir las posibles incorporaciones en la ventana de fichajes que cierra a finales de agosto. En la reunión, se decidió que, por el momento, no se contratará a otro jugador.

“He tenido una reunión con Fabián (Bustos) y con Manuel (Barreto) el día martes. Nos hemos juntado en Campomar para tocar el tema de las posibilidades que se podrían suscitar de cara a esta ventana del libro de pases que todavía se cierra a finales de agosto. Partiendo de esa premisa, que hay un tiempo prudente para evaluar alguna alternativa, hemos creído conveniente que, de momento, no vamos a tomar la decisión de incorporar a alguien más”, señaló Ferrari.

Jean Ferrari y Manuel Barreto

A pesar de esta decisión inicial, Ferrari subrayó que el plantel no está cerrado al 100% y que permanecerán atentos a las sugerencias de Bustos y Barreto.

“Fabián me ha comentado que está muy contento y satisfecho con el plantel. De la misma manera, Manuel (...) Entonces, eso nos deja con la tranquilidad de que no se va a mover absolutamente nada. Esto no significa que esté cerrado al 100% el plantel porque, hasta que no se cierre el libro de pases, no se puede terminar nada. Pero, hoy, no se va a incorporar a nadie. Pasarán los partidos, pasarán las fechas y yo estaré atento a lo que me digan Fabián y Manuel”, concluyó.





DT de Raúl Ruidíaz le cierra las puertas a Universitario: “Quiero quedármelo”

Ante la sequía goleadora y el despido de Diego Dorregaray, la dirigencia de Universitario se acercó al entorno de Raúl Ruidíaz para tentar repatriarlo, pero no. El Seattle Sounders no lo dejó.

Así lo confirmó el propio estratega de la ‘Ola verde’, Brian Schmetzer, desde el centro de entrenamiento de su institución, donde se puede ver a la ‘Pulga’ corriendo, entrenando y anotando junto a sus compañeros.

“Él está feliz aquí. Está entrenando, haciendo goles y, sobre todo, con contrato. Él está trabajando duro todos los días en la ciudad deportiva. Y me gustaría quedármelo”, anunció el director técnico del ‘9′.

Raul Ruidíaz.

Con esa afirmación, entonces, y con un vínculo vigente hasta fin de este año, Raúl Ruidíaz se quedará en el Seattle Sounders por todo lo que resta del 2024; es decir, no llegará a la ‘U’ para su centenario.

“Él tuvo una leve lesión en el tendón de la corva. Fue una larga recuperación, pero hoy ya volvió a entrenar a pleno rendimiento y está feliz”, sentenció Brian Schmetzer desde la zona mixta del campo.

Ante esta negativa del club dueño de la carta pase del popular ‘Cuy’, es preciso recordar que el propio administrador temporal de Universitario señaló que “si ellos no lo ceden, va a ser bastante difícil”.

“En estos momentos, es muy complicado. Hoy, es muy difícil porque él tiene equipo y sería irresponsable hablar de una posibilidad cuando él tiene contrato con el Seattle Sounders”, sentenció Jean Ferrari.





