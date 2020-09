El Torneo Apertura de la Liga 1 seguirá su curso entre lunes y miércoles de la próxima semana, confirmó la Liga de Fútbol Profesional con la programación de la fecha 10 del certamen.

Quedó definido que todavía no se realizarán partidos durante la inmovilización social obligatoria de los días domingos.

La siguiente jornada de la Fase 1 de la temporada del campeonato peruano se iniciará el lunes 7 a las 11:00 de la mañana, cuando Melgar y Alianza Lima jueguen en el estadio Alberto Gallardo.





Ese día también jugarán Universitario contra Alianza UDH, UTC ante Sport Boys y Binacional frente a Cienciano, mientras que el martes se realizarán otros cuatro choques: Sport Huancayo vs. Carlos Stein, Cusco FC vs. Cantolao, Municipal vs. Llacuabamba y Carlos A. Mannucci vs. César Vallejo.

La fecha finalmente se cerrará el miércoles con el desarrollo de dos enfrentamientos: Sporting Cristal recibirá a la San Martín y Grau medirá fuerzas con Ayacucho FC.

El Torneo Apertura ingresa a su décima jornada con Universitario de Deportes como líder absoluto. Alianza UDH (18), Ayacucho FC (17) y Carlos A. Mannucci (15) están inmediatamente después de los cremas, que suman 19 unidades en el primer lugar de la tabla de posiciones. Sporting Cristal (12) y Alianza Lima (9) aparecen décimo y decimosexto, respectivamente.

