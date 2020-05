Muestra su preocupación por las decisiones que vienen tomando algunos clubes del fútbol peruano con sus jugadores, como consecuencia del impacto por el COVID-19. Para Pedro Eloy García, periodista deportivo de Movistar Deportes, muchos aprovechan el momento para no mantener al día a su plantilla.

“Mucha ‘criollada’ por no decir otra palabra. El espíritu de un equipo de fútbol es competir solucionar y para eso es dirigente, es el espíritu de un equipo de fútbol. Hay un tema que revela otra vez lo que a veces nuestro fútbol tiene, pésimos dirigentes”, dijo el periodista de Movistar Deportes.

“Que no exista cuerpo común para competir y que el torneo se reinicie, no hay esa intensión. Se siente y se percibe la intensión de acomodarse a la desgracia. Esta desgracia no es tal, a mí me conviene, así me saco los pagos o las planillas de encima”, añadió.

Pedro Eloy García apuntó que le apena que la crisis revela a muchos como miembros de directivas que no se merece los mundiales que podrían venir. “Encima eso es consecuencia de los directivos que nos permitimos tener en el fútbol peruano, son impresentables en querer sacar la vuelta”, agregó.

“Lo que sí nos recuerda lo que veo durante 25 años de periodista que los directivos del fútbol de Perú, con excepciones más o menos visibles, son realmente una vergüenza”, declaró con molestia.