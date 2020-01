Tras la gala de la Liga 1 y el sorteo del fixture del torneo, te presentamos el rol completo de los partidos que se jugarán en el Torneo Apertura de la Primera División del fútbol peruano.

A partir de este 31 de enero empezará a jugarse la Liga 1 2020, el campeonato de Primera División del fútbol peruano en el que Deportivo Binacional sale a defender la corona ganada en la temporada anterior, aunque hay varios equipos que pretender ser sus antagonistas.

El torneo contará con 38 partidos a lo largo de los torneos Apertura y Clausura, y tras ello con una definción de Play Offs por el título nacional en caso de que dos equipos diferentes se consagren ganadores de los torneos cortos.

El actual campeón del fútbol peruano debutará en la ‘Ciudad Imperial’ enfrentando a Cusco FC, ex Real Garcilaso, mientras que Sporting Cristal y Universitario de Deportes visitarán a UTC y Melgar, respectivamente. Alianza Lima recibe a Alianza Universidad. Así se jugará la primera fecha de la Liga 1.

Sport Boys vs. Llacuabamba, San Martín vs. Ayacucho FC, Carlos Stein vs. Carlos A. Mannucci, Sport Huancayo vs. Atlético Grau, César Vallejo vs. Municipal, Melgar vs. Universitario, Cusco FC vs. Binacional, UTC vs. Sporting Cristal, Cantolao vs. Cienciano, Alianza Lima vs. Alianza UDH.