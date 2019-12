A veces, emigrar no siempre es una buena decisión para un futbolista que, cuando carece de continuidad en el extranjero, siempre termina volviendo a su país natal para repotenciarse y buscar una nueva chance. El Perú no es la excepción y este año la Liga 1 tuvo once jugadores ‘repatriados’ que terminaron el año como querían: jugando.

Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes, son algunos de los equipos que tuvieron en sus filas jugadores que dejaron el fútbol en el exterior para gozar de continuidad en un club nacional y, desde aquí, mostrarse para encontrar nuevos horizontes.

Ese es el caso de Pedro Gallese y Wilder Cartagena, jugadores que dejaron el fútbol azteca para ponerse la blanquiazul, o de Christian Ramos que tuvo que resignar miles de dólares de Arabia para fichar por Melgar, primero, y Universitario, después. Como ellos hay varios casos y casi todos terminaron el año de buena manera.

El único que se puede decir que no gozó de la continuidad que requería fue Santiago Rebagliati que apenas jugó tres partidos en el año con San Martín tras haber jugado seis meses en Sanluqueño de los torneos de ascenso en España.

