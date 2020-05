En Perú, los clubes profesionales ya calientan motores para regresar a los entrenamientos, luego de que el pasado 22 de mayo el presidente de la República, Martín Vizcarra, autorizara el retorno de las actividades deportivas. Sin embargo, hay quienes opinan que sería muy arriesgado acelerar ese proceso. Uno de ellos es Gregorio Pérez, director técnico de Universitario de Deportes.

Desde su natal Montevideo, el entrenador consideró que no está de acuerdo con “acelerar el regreso del campeonato en junio o julio. Tenemos más infectados y fallecidos”, dijo en la entrevista que concedió a Radio Exitosa.

“Es una gran preocupación, una inquietud que también me han expresado algunos jugadores, ni Dios permita que haya un infectado porque entonces hay que empezar todo de cero. Es un tema traumático”, enfatizó.

En la misma charla, el experimentado estratega confío en que Universitario brinde las condiciones necesarias para que el plantel vuelva a las prácticas. Asimismo, expresó su preocupación por el estado de las canchas donde el equipo realizaría sus entrenamientos.

“Según lo que sé, esta semana es imposible regresar porque hay otras prioridades. Esperemos que el club tenga las condiciones de los terrenos donde vamos a entrenar para no tener preocupaciones extras. Campo Mar lamentablemente está cerrado y no tiene la higiene ni seguridad como para realizar los entrenamientos ahí, lo mismo pasa con el estadio, que está en pésimas condiciones donde no podemos realizar los entrenamientos”, apuntó.

Limpieza de mente

Finalmente, Pérez recalcó la importancia de que el futbolista esté ‘limpio’ mentalmente para que vuelva a competir. “El futbolista además debe estar limpio de mente para desarrollar los trabajos planificados. Eso me lo han manifestado varios, es una gran preocupación y responsabilidad. Por ahora no tenemos los elementos necesarios para afrontarlo. No sabemos ni dónde vamos a jugar, pues no sabemos nada de cómo será el torneo. La administración está haciendo las gestiones para que podamos regresar”, concluyó.

