Jefferson Farfán dejó Rusia en agosto del 2020 luego de no renovar su contrato con Lokomotiv Moscú. Desde entonces, el atacante de la Selección Peruana entrena en la VIDENA a la espera de definir su futuro. Ofertas no le faltan, entre ellas, la de Deportivo Municipal de la Liga 1.

Franco Navarro, entrenador del cuadro edil, conversión con RPP y reveló que él mismo inició gestiones para poder contar con el exdelantero de Alianza Lima.

“Jefferson Farfán tiene las puertas abiertas en Municipal. Personalmente he hecho gestiones para hablar con él. Hablé con gente cercana, le mandé un mensaje hablándole del club y sería lindo que llegue. Tiene todas las condiciones”, explicó el técnico.

“Si tiene ganas de llegar al club y hay las posibilidades de poderlo traer, sería maravilloso. No se ha dado alguna reunión, pero no puedo negar que he hablado con su representante, queremos que se haga la reunión”, agregó Navarro que se mostró más que ilusionado con la posibilidad de contar con el atacante.

Farfán inició su carrera deportiva en Deportivo Municipal, club en el que jugó hasta los 8 años, cuando Alianza Lima logró comprar su carta pase.

Su permanencia en el Perú y su cercanía con Richard Acuña lo vincularon hacia un posible fichaje a César Vallejo; sin embargo, el propio gerente deportivo del club desmintió dichos rumores, pues los objetivos de la ‘Foquita’ estarían jugar fuera en el corto plazo. El mismo jugador ya ha confesado su interés por llegar a Brasil o Argentina, incluso México.

