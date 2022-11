Melgar se sacudió de las dos derrotas que sufrió en el cierre del Torneo Clausura y venció por 2-0 a Sporting Cristal, en la semifinal de ida de la Liga 1. Si bien los ‘Rojinegros’ tienen un panorama favorable para llegar a la final por el título nacional, el entrenador Pablo Lavallén tomó las circunstancias con mucha calma.

“Los muchachos hicieron un excelente partido, totalmente a la altura, tal como nosotros creíamos que podía suceder. Estábamos preparados para jugar una semifinal contra Cristal, más allá de todo lo que haya pasado semanas atrás. El equipo sumó los puntos necesarios”, inició del DT argentino en conferencia de prensa.

“Hoy, gracias a Dios, las cosas salieron bien, pero todavía no se ganó nada, quedan 90 minutos en Lima y seguramente van a ser muy complicados. Lo que podemos rescatar es que nosotros nos dimos cuenta de que estamos a la altura y lo demostramos a lo largo de los 95 minutos que se disputaron”, agregó el técnico.

En ese sentido, Lavallén aclaró que no hubo modificaciones en su estrategia, sino que esta vez todo salió a la perfección: “Es muy difícil hablar y dar explicaciones con un resultado puesto. A veces los partidos se abren, como hoy en el segundo tiempo; y otras veces no, como pasó contra Alianza Atlético”.

“El equipo intenta jugar de una manera, ser agresivo y ofensivo, así que no se cambia nada, simplemente se trabaja. Ahora, como hicimos dos goles, parece que volvió todo a la normalidad, pero no, trabajamos permanentemente de la misma manera, desde el primer día hasta el último. Encontrar el gol hace que el plantel no esté incómodo ni dubitativo”, sostuvo.

Pablo Lavallén también destacó que sus dirigidos se han motivado con esta semifinal, al margen de los últimos resultados adversos, y pidió que se analice la gestión a final de temporada. “Lamentablemente, estamos acostumbrados a evaluar partido tras partido: ganó, está todo bien; perdió, está todo mal. Hoy los muchachos tuvieron la paciencia para mover a Sporting Cristal. Saldremos igual en Lima”, concluyó.