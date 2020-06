Tras reclamar que no se le permitió estar presente en la reunión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con los clubes sobre la reactivación de la Liga 1, el gerente deportivo de la Universidad San Martín, Álvaro Barco, fue suspendido por cuatro meses para ejercer cualquier función en el fútbol profesional.

El directivo culpó directamente a Agustín Lozano por su ausencia en la importante cita y este martes fue notificado sobre una severa sanción en su contra.

La Comisión Disciplinaria de la FPF informó al representante ‘albo’ que se le aplicará una “suspensión de cuatro meses de prohibición para ejercer cualquier actividad relacionada al fútbol”. Además, el exdefensor deberá pagar una multa de 12,900 soles, correspondientes a 3 UIT (Unidad Impositiva Tributaria).

Según el organismo, esta sanción responde a la “infracción prevista en el artículo 65 numeral 2 del Reglamento Único de Justicia de la FPF”, dedicado a la “incitación a la hostilidad o a la violencia”.

“En supuestos graves, especialmente aquellos en que la infracción se cometa acudiendo a medios masivos de comunicación social (p. ej. prensa escrita, radio o televisión, redes sociales) o en el que el hecho se consume el mismo día de un partido en el interior de las instalaciones deportivas o en sus inmediaciones, la multa se elevará a una cuantía no inferior a 1UIT, sin perjuicio de la suspensión descrita en el párrafo anterior”, dice la norma.

Álvaro Barco indicó este lunes que el titular de la FPF lo discriminó. "Lamentablemente, la Universidad San Martín no ha podido participar de la reunión porque consideramos que, en una reunión informativa deportiva, no vemos conveniente que un presidente de la Federación discrimine, no tiene por qué decidir quiénes van y quién no va”, señaló en diálogo con Radio Capital.

“Simplemente, me mandó una comunicación que solo la entiende él (Lozano) y lamentablemente, no pude participar”, detalló.

