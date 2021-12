Hace algunos días, usuarios filtraron un video en el que Leao Butrón insultó a Universitario mientras debatía con un grupo de personas durante una reunión acerca de temas sobre descenso. “La ‘U’ es una m***”, señaló el exarquero de Alianza Lima y, a través de las redes sociales, la afición del elenco crema expresó su molestia.

El exguardameta decidió pronunciarse el último jueves acerca de este polémico clip y explicó que se encontraba en una fiesta. Así lo manifestó durante su participación en el programa A presión que transmite por YouTube

“Era el cumpleaños de mi hija y estaba con puros chibolos de todos los equipos. Estábamos bromeando, estaba avanzado. Yo estaba con los chicos y me ‘picaron’, ya me habían dado con palo”, señaló.

De la misma manera, Leao Butrón mencionó que algunas personas le están pidiendo que se retracte por sus palabras. Sin embargo, él se negó y volvió a recalcar que estaba en su viviendo cuando brindó dichas delcaraciones.

“Eso jamás lo voy a decir en una entrevista o en público, lo dije en mi casa. Yo no tengo que pedirle disculpas absolutamente a nadie. Porque la gente de fútbol sabe, la gente que me está pidiendo que ofrezca disculpas, habla peor en su casa”, añadió.

Por su parte, el exportero también manifestó que hace caso omiso a las críticas. “Tengo bloqueados todos los mensajes, no me llega ninguno, así que no se gasten en escribir”, mencionó.

Leao Butrón sobre insulto a la U: “No tengo que pedirle disculpas a nadie”. Video: A presión.