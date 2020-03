Siempre frontal y directo. Así es Leao Butrón , portero de Alianza Lima , que este martes conversó con la prensa. Además de comentar sobre el triunfo ante Municipal, el debut en la Copa Libertadores ante Nacional este jueves y del clásico ante Universitario de este domingo, el meta se refirió también a su excompañero, Hansell Riojas (hoy en Sport Boys), quien la semana pasada fue mencionado por Pablo Bengochea con relación a su salida del club a fines del 2019.

Recordemos que el DT blanquiazul expresó sobre la partida del jugador: “Lo de Hansell Riojas fue un tema personal conmigo que no lo voy a hacer público. Para mi gusto hizo algo que no debió hacer. Él lo sabe y yo también. Es un tema muy nuestro, y las personas que manejan el club también lo saben”, palabras que no cayeron bien en el defensor rosado.

Al respecto, Butrón, como referente del plantel íntimo, no rehuyó de dar una opinión ante la consulta. “Estoy muy apenado porque más allá de que fue mi compañero hay una amistad. Creo y quiero creer que él entiende lo sucedido y el error”, manifestó el guardameta.

“Seguro ahora le cuesta mucho digerirlo pero le va a servir muchísimo porque siempre hay un tema de grupo e institucional. Él debe concentrarse en su futuro, más allá de lo sucedido", agregó el ex portero de la San Martín.