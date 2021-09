No se quedó callado. Diego Penny recibió tarjeta roja en los minutos finales del Sporting Cristal vs. San Martín por Kevin Ortega; y, tras el partido, el portero brindó declaraciones afirmando que el juez del duelo lo insultó en repetidas ocasiones. Ante esta situación el árbitro peruano, en entrevista con el programa ‘Al Ángulo’ decidió exponer su verdad sobre lo que había sucedido en el campo de juego.

“Vengo a hablar no como el árbitro, si no como persona. Todas las declaraciones que ha salido a expresar Diego Penny, todas las desmiento totalmente. Para poner un poco en contexto la situación sobre la jugada, principalmente que él alega que yo lo he insultado, le he faltado el respeto y fue una situación que yo no la escucho nunca porque estoy lejos”, inició Ortega.

“Mi asistente me dice que Diego Penny estaba desaprobando la decisión. Yo justo tenía un poco de problemas con los audios. Como se nota en el video del partido, el auricular se me caía y cuando escucho mi asistente me dice que Diego me desaprueba y me dice (tarjeta) roja. Es lo que escuché en primera instancia por lo cual yo procedo a amonestar y cuando me sigo acomodando el auricular mi asistente me dice que no, que me dijo más cosas”, explicó el árbitro respecto a los problemas que tuvo con el audio.

“Lo gritó y me dijo que era roja con una palabra subida de tono, por lo cual yo borro la tarjeta amarilla, como se ve y lo expulso. En ese momento sucede lo que Diego Penny me dice ‘Te crees guapo’ y una palabra subida de tono; y, yo le digo ‘soy guapo’”, admitió el juez del choque se Sporting Cristal vs. San Martín.

“Si cometí ese error de responderle, como autoridad me equivoqué, pero todo lo que ha dicho el señor Diego Penny lo desmiento. Aparte, uso palabras calificándome de una manera no adecuada, porque se puede escuchar en el audio del partido que tenemos por el canal que lo pasó. Me dijo ‘ratero’ y eso no voy a permitirlo, esos calificativos no se pueden permitir, está mancillando mi honra como persona”, concretó Kevin Ortega.