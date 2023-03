Julio César Uribe es una leyenda viviente que se esconde bajo una camisa sport elegante, un jean suelto, unas zapatillas y una sonrisa, mientras ingresa al set de grabación de Perú 21. Ídolo de Sporting Cristal y de la selección peruana, tercer mejor sudamericano después de Maradona y Zico, en el 82, y el mejor representante de nuestro continente en la liga italiana un año después. Nos contó sobre su nueva faceta en la Municipalidad de Lima y sobre su perspectiva de la liga local, los nuevos futbolistas y, cómo no, del equipo de todos.





El Diamante

¿El club miraflorino El Diamante tiene alguna relación con usted?

Es de mi propiedad, pero el responsable directo es Julio Edson, mi hijo, como director deportivo y general de todas las categorías. Nosotros tenemos el propósito de aportar nuestras experiencias de buena forma con todos, para tratar de ayudar a aquellos niños que, a veces, se pierden en el camino porque no encuentran la oportunidad. Seguimos una línea vertical de respeto para todos.





¿Los que estuvieron en la campaña pasada, en el debut, fueron la primera promoción de juveniles del club?

Sí. Los chicos que participaron del torneo anterior tenían 16 años, pero para esta temporada nos hemos conformado de otra manera porque tenemos una aspiración diferente. Lo experimental es una cosa y el disputar el campeonato es otra. Entonces, nos hemos preparado para disputar el torneo con estos chicos que son aproximadamente ocho, que seguramente darán mucho que hablar en el año.





Equipo administrativo de El Diamante (Foto: Facebook/ El Diamante AD)





Copa Ciudad de Lima

¿Qué es la Copa Ciudad de Lima donde usted es el coordinador general?

Los 43 distritos de Lima tienen la responsabilidad articulada de, en cada categoría, participar en las ligas de su propia jurisdicción. Luego, los campeones de cada promoción van a participar en el torneo metropolitano Copa Ciudad de Lima. Esto, históricamente, no se ha hecho nunca y estamos tratando de hacerlo porque el mensaje tiene que ser diferente al que hemos vivido. No, no es un buen mensaje el dividir, el seguir envidiándonos; todo lo contrario, respetándonos, valorándonos y tratando de ser amigos. El deporte es una herramienta de transformación social y eso es lo que se quiere como propósito dentro de la municipalidad. No es trabajo de uno solo, yo soy parte de un equipo y cada uno tiene un valor.





¿Quiénes van a poder participar?

Yo creo que la mejor etapa es la niñez. Definitivamente, los interbarrios y los interescolares y todos ellos son válidos, pero ya son adolescentes o mayores. En cambio, aquí estamos apuntando a los 8, 10 y 12 años por el recambio generacional que estamos tratando de dar a través de la iniciativa de nuestro alcalde Rafael López Aliaga, porque el deporte es una herramienta de transformación social y eso es lo que se quiere como propósito dentro de la municipalidad.





¿Cómo es esta nueva etapa de coordinador general de la Copa?

Contento y con la responsabilidad con la que he tratado de vivir todos los momentos. Isabel, Hans y José son un buen equipo de deportes en la municipalidad, coordinamos permanentemente todos los pasos que hay que dar y, cuando se requiere, estamos totalmente comunicados. No es trabajo de uno solo, yo soy parte de un equipo y cada uno tiene un valor.





Equipo de la Copa Ciudad de Lima (Foto: Municipalidad de Lima)





Christian Cueva y Piero Quispe

¿Qué piensa del regreso de Christian Cueva a la Liga 1?

Es un jugador de selección y está en la búsqueda de escribir una mejor historia. Está vigente y fue su decisión. Que esa sea la ratificación de la calidad que tiene como profesional y que siga siendo importante con la selección, que está ávida de conseguir una clasificación directa al próximo mundial.





¿Él le dará el salto de calidad a Alianza Lima en la Copa Libertadores?

Cueva tiene mucha calidad y eso es lo que esperan los dirigentes aliancistas y, si hace lo que sabe hacer, va a ser un gran aporte.





¿Hasta dónde llegará Alianza en la Libertadores?

Hasta donde ellos quieran llegar. El mensaje es muy claro: están haciendo esfuerzos económicos importantes para tratar de superar todo lo logrado anteriormente, que no han sido grandes cosas. Ojalá le den satisfacciones al hincha.





Christian Cueva jugará en Alianza Lima por los próximos seis meses.





¿Qué futuro le augura a Piero Quispe?

Es un chico con grandes cualidades, ha jugado algunos partidos internacionales con propiedad, ha sido considerado en los microciclos y juega con naturalidad, es vertical y elude marcas. Eso es fundamental y, en el último partido, se encontró con el gol y eso muestra que ha tenido una madurez, un crecimiento importante y que, de seguir así, seguramente le dará muchas satisfacciones a nuestro fútbol.





¿Es el sucesor de Cueva?

Cueva todavía no se ha ido y no tiene por qué ser su sucesor. Piero es un chico que va a aportarle a la selección si es tenido en cuenta, como en su momento lo ha hecho ‘Chorri’ y como lo hemos hecho todos los que hemos tenido el privilegio de defender a nuestro país.





¿Quispe ya tiene el nivel para irse al extranjero o qué le falta?

Creo que debe seguir su proceso en Universitario y, ojalá, ganar un campeonato, participar en copa y que esa sea la plataforma para decir “ya estoy maduro y listo” para seguir dando grandes satisfacciones.





¿Y la falta de gol de Piero?

No es un goleador. Él está empezando a descubrir que el buen fútbol tiene que terminar en gol. Eso es lo que te ayuda a ser diferente.





Piero Quispe (Foto: Jesús Núñez)





Selección Peruana

¿Qué ha visto de nuevo en la selección hasta ahora?

Juan Reynoso trata de plasmar su forma de interpretar el fútbol con una base que ya tiene la selección y con algunos microciclos para evaluar desde cerca qué respuesta obtiene de los jugadores a niveles altos.





¿Qué le parece los amistosos de marzo?

Alemania y Marruecos son los partidos que siempre debe hacer una selección para saber dónde está ubicada y qué tiene que mejorar de cara a sus compromisos del futuro. Son los termómetros que te dirán qué es lo que te falta.





¿Hay elementos para hacerles un buen partido?

Yo digo que todo es posible, hay que estar sincronizados. En el fútbol solo hay dos vías para ganar: atacar o contraatacar y, si no tienes posibilidades de atacar ni de contraatacar, defenderás. Y, a veces, eso es ir contra la historia, pero ¿dónde está escrito que no se puede?









Datos

“Soy Julio César Uribe, nací en Lima el 9 de mayo de 1957. Jugué profesionalmente en clubes como Sporting Cristal (donde debuté), Cagliari de Italia, Junior de Barranquilla, América de Cali, América y Tecos de México, Independiente de Medellín, Envigado y Carlos Mannucci”.

“Como entrenador, la lista es mucho más larga, pero algunos equipos que dirigí fueron Alianza Lima, Juan Aurich, Cienciano, San Martín, Junior de Colombia, Yunnan Hongta de China, Querétaro de México, San José de Bolivia y la selección peruana en dos oportunidades”.

“Hoy soy el coordinador general de la Copa Ciudad de Lima organizada por la Municipalidad de Lima, donde buscamos darle la oportunidad de descubrir su talento a niños de 8, 10 y 12 años de los 43 distritos de la capital. También soy dueño del club El Diamante, que participa de la Liga de Miraflores”.





VIDEO RECOMENDADO: