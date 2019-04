¿Quién fue Juan José Muñante? La historia del peruano ídolo en Pumas de México

"Jota Jota no le temía a la patada. Si jugaban fuerte contra él, no lo paraban. Era macho como buen chalaco", así describe Julio Meléndez al amigo y ex compañero Juan José Muñante que este martes 23 de abril nos tomó la delantera y llegó antes que nadie, como cuando jugaba al fútbol, a la gloria eterna.

Víctima de un cáncer al pulmón, el 'Jet' o la 'Cobra' dejó de existir en Florida, Estados Unidos, donde vivió muchos años tras retirarse del fútbol y de su trabajo como formador en Punas UNAM, club que lo albergó tras su retiro en condición de ídolo.

Nació en Pisco en 1948, pero se formó en el Callao, ahí donde aprendió a amar al Sport Boys, club en el que debutó en 1966 y que rápidamente le dio la posibilidad de llegar a la selección peruana, donde debutó al año siguiente. Llegó a Universitario de Deportes en 1969 y en 1973 fue fichado por el Atlético Español (hoy Necaxa) de México.

Debutó en el cuadro azteca el 17 de enero de 1974 y firmó un golazo que fue descrito por los medios de esa época como "Un poema de gol". De aquel tanto no hay video, pero sí un comentario de un diario de la época que recogió el portal Univisión.

"Controló el balón por el lado derecho, fintó a Barba en el pico del área y cedió a Manzo, quien le regresó de inmediato. Muñante, con toda la calma del mundo, levantó el balón y lo introdujo por el lado contrario de la portería".

En 1975, cuando finalizó su contrato con Atlético Español, Jota Jota se ofreció al América de México por un sueldo de 40 mil pesos mensuales, como lo reveló hace algunos años en una entrevista con Excelsior de México, y le dijeron "no", porque iba a cobrar más que Carlos Reinoso, figura de las 'Aguilas' en aquel momento. Pero un empresario taurino lo llevó a Pumas sin imaginar la repercusión que ahí tendría.

"Un empresario de toros conocía a los dirigentes de Pumas, me presentó y ellos traían el dinero en mano. Cuando llegué a Pumas era un equipo regular, de mucho esfuerzo, metían la pata, tenían dinámica, pero mi generación cambió las cosas", recordó Muñante al diario Excelsior.

En su primera temporada (1977-78) en el cuadro de 'Pedregal' logró el título nacional, el primero para Pumas y el que le valió para meterse en la historia del club. Junto a Cabinho conformaron una delantera letal que los siguientes dos años alcanzó el subcampeonato.

Pero su momento estelar llegó en 1977 cuando le marcó un golazo a Chile en el estadio Nacioanl de Santiago y que significó el empate de la selección peruana ante 'La Roja' y un punto importantísimo en su intento por llegar al Mundial Argentina 1978, que a la postre consiguió.

Disputó el Mundial y fue considerado por César Luis Menotti como uno de los siete mejores extremos derechos en la historia del fútbol. Veloz, potente, definidor, asistidor, macho, encarador. Los adjetivos sobran para describir a este crack que ha partido a la gloria mucho más rápido que los once segundos que le tomó recorrer 100 metros planos acompañado de un balón.

El 'Jet' ya juega en otra cancha, y los que lo vieron o recuerdan, lloran su partida. Que en paz descanse, crack.