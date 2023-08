Universitario cayó por 2-0 ante ADT en Tarma por la fecha 9 del Torneo Clausura, una derrota que podría provocar que los cremas pierdan la punta de la tabla. Sin embargo, tanto la caída como el arbitraje han generado molestia en tienda merengue, pues el entrenador, Jorge Fossati, se refirió al hecho.

“El tema del arbitraje en general, lo vi un arbitraje bueno, normal, con pequeños errores. En cuanto a esas dos jugadas puntuales, la primera veo claramente que Alex está fuera del área. Me parece que es más del arquero que se le acerca que él que va al arquero, pero el árbitro sabrá por qué lo sancionó. Lo otro es que, hoy por hoy, si un árbitro se equivoca, tiene la posibilidad que el VAR lo ayude a corregir ese error”, mencionó el estratega uruguayo en rueda de prensa.

“No sé bien cómo funciona en este caso, porque ya cuando Alex le va a pegar al arco, yo ya escucho el silbato del árbitro, entonces no sé si ahí le permite al VAR corregir. Hoy las instrucciones que los propios árbitros me dicen que, ante la eminencia de una jugada de gol, ellos deben dejar seguir y después detienen el juego para que lo revisen en el VAR. No sé por qué el árbitro sancionó”, añadió.

Asimismo, se refirió al gol anulado a José Rivera, luego de que en la jugada previa, un defensa crema tuvo una dura falta contra Kevin Serna, sancionada tras la revisión del VAR.

“Lo otro estaba cerca de mí, sinceramente creo que hubo contacto, pero no de falta y así se llevó la pelota Matías y ahí el VAR sí corrigió. El árbitro en campo no ve infracción, no sé por qué acercárselo con una cámara, con una foto, no lo entendí, pero hablar de eso ahora suena a excusa”, aseveró.

”Veo que en otros partidos hay penalitos que se cobran, soplidos. Creo que lo fundamental es que haya un criterio parejo en todos los partidos. Para eso deben trabajar los árbitros y el VAR, porque no puede ser que el VAR vea una hormiga en un partido y no un elefante en otro”, añadió.

Ahora, Universitario deberá recibir en casa al Deportivo Garcilaso este sábado a las 7:30 PM por la décima jornada del Torneo Clausura.