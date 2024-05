Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, ofreció una conferencia de prensa para abordar la situación de Sporting Cristal, que perdió el Torneo Apertura y quedó eliminado en la fase previa de la Copa Libertadores.

Acerca de esto, el directivo celeste señaló que toma responsabilidad por el mal momento del club y dijo que los refuerzos que hizo no fueron los mejores.

“Lamentablemente, no nos alcanzó. Tomamos decisiones, las cuales se han visto reflejadas en el rendimiento del primer equipo. El objetivo del primer semestre no se cumplió y los esfuerzos que se hicieron no fueron suficientes, pero hay que rescatar algunas situaciones que se dieron como equipo”, comentó.

Sin embargo, Raffo aseguró que existen aspectos positivos sobre el club y que seguirán buscando cumplir objetivos, como llevarse el Torneo Clausura y tentar una final en la liga nacional.

“Nos encontramos a mitad de camino y hay que destacar el nivel de los fichajes. Hay un plantel conformado con un 60 % de formados en el club. Esto difiere de lo que pasa en el fútbol peruano”, agregó.

Por último, el dirigente ‘rimense’ afirmó que acepta las críticas de los hinchas y seguirá trabajando para salir del mal momento del cuadro ‘cervecero’.

“Soy el máximo responsable de todo lo que ocurre, además asumo todo tipo de sugerencias y críticas, algunas no tan constructivas. En el club tenemos la apertura para mejorar y dar un mejor servicio a cada uno de nuestros profesionales. La respuesta siempre ha estado a la altura del club”, concluyó.

Enderson Moreira dejó de ser el técnico de Sporting Cristal

Se acabó, rescindió. Joel Raffo anunció que llegó a un acuerdo con Enderson Moreira para la finalización de su contrato y, desde hoy, dejó de ser el director técnico de Sporting Cristal.

Así lo informó el propio presidente y dueño de la escuadra cervecera mediante una conferencia de prensa de “último minuto” en La Florida. Ahora buscarán un nuevo líder para el Torneo Clausura.

“Quería comunicarles que hemos llegado a un acuerdo para que el profesor no continúe en el club. Quería aprovechar este momento por el profesionalismo, dedicación y calidad humana”, anunció.

Luego, el mandamás de Sporting Cristal explicó que, “este tipo de decisiones, cuando se trata de buenas personas, son difíciles de tomar. Pero siempre debemos de primar los intereses de la institución”.





