En la temporada pasada, Sporting Cristal y Melgar se enfrentaron en la semifinal de la Liga 1 para ver quién clasificaba a la finalísima del campeonato. En esta serie, jugada a ida y vuelta, los ‘celestes’ perdieron ambos partidos por 2 goles a 0, lo que les impidió disputar el título del Descentralizado y seguir con su ‘tradición del año par’. Sobre eso y más, Jhilmar Lora reflexionó para la prensa.

Sin embargo, para Jhilmar Lora, lateral derecho de Sporting Cristal, esa serie fue “un partido complicado que nos va a servir de preparación para lo del martes. Nos tocó perder la semifinal pasada, pero eso -para mí- ya quedó atrás. Yo no lo tomo como una revancha”, sentenció.





¿Cuáles son los objetivos de Jhilmar Lora en Sporting Cristal - 2023?

“Con Johan Madrid, siempre ha habido una competencia muy sana, porque es un amigo muy cercano a mí. Es lindo recibir la confianza de un profesor (Tiago Nunes, DT rimense). Desde que estoy en el fútbol juego para ser titular y me preparo para ello”, reflexionó el lateral.

“Siempre me ha gustado ir paso a paso, no me gusta hablar de lo que puede pasar en el futuro, tengo que pelear el puesto con Johan, porque mi meta es mantenerme como titular. Si puedo, volver a la Selección Peruana y después pensar en el extranjero”, finalizó.

Con respecto a su rival en la Copa Libertadores, el Nacional de Paraguay, Jhilmar Lora comentó: “Hemos visto los partidos de ida y vuelta y tenemos una referencia de cuál es su estilo de juego. Ya desde pasado mañana vamos a enfocarnos y meternos más en el rival”.





Programación del duelo entre Nacional y Sporting Cristal por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2023 (Foto: Conmbeol)

