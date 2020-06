Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, excompañeros en las divisiones menores de Alianza Lima, desvelaron una anécdota desconocida sobre Paolo Guerrero en una nueva transmisión en vivo mediante Instagram, igual o más divertida a comparación de la que protagonizaron por primera vez durante la pandemia de COVID-19.

Entre carcajadas, ambos recordaron que el ‘Depredador’ repetía bromas pesadas contra Michael Guevara y terminó sorprendido por una contundente reacción de su colega, exjugador de Universitario, Sport Boys, entre otros equipos, con quien también compartió en la selección peruana absoluta.

Las bromas no fueron toleradas por el popular ‘Solanito’ cuando todos compartían una concentración de un equipo juvenil nacional.

“Mantecoso, Mantecoso, le decía mi compadre (Paolo Guerrero) a Michael (Guevara). El ‘chato’ se subió a la cama y le metió una patada en el pecho a Paolo, que lo mandó a la esquina y ese día se acabó el Mantecoso”, contó Jefferson Farfán.

“Yo solo vi cuando aterrizó por la lámpara. Como una semana le quedó la marca en el pecho", agregó Guizasola para darle más color a la anécdota.

Farfán también dio detalles de lo que vivió tras contraer conavirus y recuperarse. “Mis análisis arrojaron que tenía síntomas de neumonía. Me aislé en mi habitación al toque, sigo encerrado hasta que entreguen mis exámenes (...) El dolor de cabeza fue lo más duro. Nunca sentí algo igual, me estaba volviendo loco. Perdí el olfato, el paladar, también. Gracias a Dios, mi club me controló y ahora solo estoy esperando los resultados de las pruebas que ya me saqué”, sostuvo el atacante de la selección peruana.

