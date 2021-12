Jefferson Farfán y su familia están viviendo un momento delicado. El último jueves, la abuela materna del futbolista falleció. Antes de conocerse públicamente la noticia, el jugador se pronunció brevemente mediante una historia en Instagram, sin mencionar lo ocurrido. Pero, unas horas más tarde, el delantero de Alianza Lima se explayó con una emotiva carta.

“La vida me ha dado muchos momentos hermosos que me han llenado de dicha y felicidad. A veces se piensa que por las cosas que ponemos en redes, nuestras vidas solo reflejan cosas positivas. Pero, la vida no es así. Hay momentos buenos y también otros tristes”, inició el futbolista de la selección peruana.

“Hoy me toca vivir lo segundo, y no es fácil. Voy a extrañar a mi abuela, pero sé que ya está en un mejor lugar al lado de Dios. Él la cuidará y la tendrá en su gloria y eso me llena de consuelo”, agregó la ‘Foquita’ Farfán con relación al suceso que enluta a todos sus seres queridos.

Jefferson Farfán se despidió de su abuela en redes sociales. (Foto: Instagram)

En el cierre, ‘Jeffry’ mostró gratitud hacia su abuela: “Gracias Mamá Rosa por lo momentos vividos, descansa en paz. Te amaré siempre”. La sentida publicación está acompañada con una fotografía en la que el delantero acompaña a doña Rosa.

Alianza Lima y la FPF lamentaron la pérdida de Farfán

Ayer, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se encargó de informar acerca de la noticia con el siguiente mensaje. “La Federación Peruana de Fútbol hace llegar sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de quien en vida fue la señora Rosa Farfán, abuela del futbolista de la selección peruana, Jefferson Farfán Guadalupe. Nos unimos en oración a la familia en estos momentos de puro dolor”.

Posteriormente, Alianza Lima también le envió su respaldo a ‘Jeff’ y toda su familia. “Lamentamos el sensible fallecimiento de la abuela paterna de nuestro jugador, Jefferson Farfán. Expresamos nuestras sinceras condolencias a la familia y amigos. ¡Mucha fuerza, ‘Foquita’!”, sostuvo el elenco blanquiazul a través de sus redes sociales.