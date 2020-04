Waldir Sáenz es uno de los ídolos de Alianza Lima. De hecho, el goleador histórico del club victoriano tiene la admiración de muchas personas. Y eso también producía en Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, quienes desde chicos lo tenían en la categoría de figura.

“De verdad, yo era bastante hincha de Waldir. Todo el mundo quería ser como Waldir. Como era figura (de Alianza Lima)”, aseguró Jefferson Farfán, en una transmisión en vivo en Instagram. Por su parte, Paolo Guerrero comentó: “Oye, los goles que metía mi tío Waldir... ‘asu’”.

“ERA MÁS DURO QUE LA P...”

“Lo único malo de Waldir es que era más duro que la p.... No te daba ni un sol. Qué negro para más duro... ridículo”, añadió Jefferson Farfán, siempre en son de broma.

Precisamente recordando a Waldir Sáenz, la ‘Foquita’ volvió a mencionar la historia del día en que le lavó el carro al exdelantero y no recibió ninguna moneda de propina. “Le lavé su carro, muriéndome de frío, y no me dio ni un sol”, relató.

Segundos después, el actual futbolista del Lokomotiv bromeó con el tema y lanzó una promesa a Paolo Guerrero, entre risas. “Déjalo nomás, cuando deje de jugar, de ahí lo voy a mandar a que lave mi carro”, dijo.

Fue una amena conversación que tuvieron Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, durante más de una hora, en tiempos complicados a causa de coronavirus, que mantiene a ambos en sus casas. Mientras que el jugador de Lokomotiv está en Rusia, el integrante de Internacional pasa la cuarentena en Brasil.

