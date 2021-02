Jefferson Farfán, hincha acérrimo de Alianza Lima, descartó la posibilidad incorporarse al plantel de Universitario de Deportes. La vinculación entre el delantero y el club merengue inició la semana pasada, después de una declaración de Antonio García Pye, gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol.

“Me dijo entre broma y broma que llame a la ‘U’ para prestarlo. No creo que le guste mucho a Alianza eso, pero la idea es que tenga competencia”, declaró el directivo en América Televisión. Pero este lunes, el atacante respondió y describió el contexto del comentario que tuvo bastante repercusión.

“Fue una broma que hicimos en el garaje de la selección. Todo fue broma, ustedes saben cómo la prensa tergiversa todo. Yo crecí en Alianza, imposible que me vaya a Universitario”, aclaró la ‘Foquita’ Farfán en una entrevista con el programa Las Voces del Fútbol de Radio Unión.

El futuro de Farfán en duda

Enseguida, el futbolista de 36 años brindó detalles sobre su futuro. El ex Schalke 04 de Alemania también fue relacionado con los Blanquiazules y Deportivo Municipal, institución importante en su formación camino a la profesional.

“Hubo conversaciones con Alianza, pero ustedes han visto cómo se ha manejado; es una incertidumbre, no se sabe nada, no sé si se queda en primera o segunda”, explicó. En la misma línea respondió sobre el interés de la ‘Academia’. “Conmigo no ha hablado nadie de Municipal”, manifestó.

Farfán habló de la selección

De otro lado, Farfán indicó que sigue en proceso de recuperación después de la limpieza de cartílago que se hizo en la rodilla. En ese sentido, el delantero expresó que dentro de un mes estará apto para la competencia y evitó comentar si llegará a la siguiente fecha doble de Eliminatorias con la selección peruana.

“En un mes ya debo estar jugando tranquilo. En marzo prendes tu televisión y ahí recién verás si estoy con la selección”, bromeó el atacante. “Hay que apuntar a lo que se viene y sacar la mayor cantidad de puntos”, cerró el ex PSV de Holanda.

