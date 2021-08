El nuevo administrador temporal de Universitario de Deportes se animó a brindar declaraciones para disipar algunas dudas en torno al futuro del conjunto crema; y, una de ellas fue respecto al banquillo. Jean Ferrari confirmó que Gregorio Pérez es su principal candidato para ser el nuevo entrenador de los merengues tras la salida de Ángel Comizzo.

“Es una posibilidad de que Gregorio Pérez vuelva a ser entrenador de Universitario. No me he comunicado con él, recién se ha dado mi nombramiento”, sostuvo en diálogo con RPP. De esta manera, dejó abierta la posibilidad respecto al retorno del DT uruguayo.

“Lo primero que se debe hacer es la recepción del club Universitario, todo el tema lo documentario y las sedes. Se irá paso a paso y luego veremos la designación del nuevo entrenador”, aclaró Jean Ferrari.

“Primero tenemos que poner orden, recibir las sedes y el acervo documental. A partir de eso se hará un diagnóstico de todo el club. Se verá el flujo y los movimientos financieros para saber con cuánto dinero contamos en Universitario y cuánto podemos invertir”, concretó.

Universitario de Deportes viene de empatar la última jornada ante Sport Boys por la fecha 8 de la Fase 2. Con 24 unidades, se ubica en la octava posición. El objetivo del nuevo comando técnica será terminar lo más arriba para tentar una clasificación a la Copa Libertadores 202

Juan Pajuelo es el actual entrenador de Universitario, mientras se define al nuevo director técnico. Gregorio Pérez se encuentra disponible dado que no está relacionado a ningún club en la actualidad. En marzo del presente año dejó de dirigir al Defensor Sporting de Uruguay.