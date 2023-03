Jean Deza utilizó su cuenta oficial de Instagram para pedirle disculpas a su club sobre los audios que se filtraron con la madre de su hijo, donde él afirmaba que en Cienciano se utilizaba el método “blanco y negro” (fraccionamiento del sueldo y doble contabilidad) para evadir impuestos.

“Pido disculpas al club Cienciano del Cusco por haber faltado a la verdad al hacer comentarios fuera de lugar en unos audios que han salido en un programa de televisión. No ha sido ni es mi intención manchar honras y, menos, mancillar la imagen del club”, se puede leer en el primer párrafo de su historia de Instagram.

Asimismo, el ex delantero de la Selección Peruana aclaró que “soy un trabajador de Cienciano y me debo al club. Desmiento tajantemente cualquier situación irregular sobre el pago de mis haberes. Me allano a cualquier investigación y sanción del club por las malas expresiones que realicé y que son propias de mi irresponsabilidad”.





Jean Deza pidió disculpas por afirmar que Cienciano llevaba una doble contabilidad. (Foto: Instagram)





¿Qué dijo Jean Deza sobre los pagos en Cienciano?

En un audio filtrado entre Jean Deza y la madre de su hija, el polémico atacante afirmó que en su club evadían impuestos fraccionando los salarios de cada futbolista: una parte era abonada y declarada a fin de cada mes y otra no declarada era depositada diez días después.

“Acá (en Cienciano) cobramos blanco y negro. El 30 (de cada mes) te pagan el blanco, que es lo mínimo, y, entre el 10 y 12 te pagan el negro, que es todo, para evadir impuestos el club”, explicó Jean Deza en el audio publicado por un programa de ATV.





¿Qué respondió Cienciano sobre el audio de Jean Deza?

Mediante un comunicado oficial publicado en todas sus redes sociales, Cienciano se encargó de desmentir las informaciones que dio su jugador, Jean Deza, en el audio filtrado con la madre de su hijo y señaló que este “será evaluado por la directiva del Club Cienciano, a fin de tomar las medidas del caso en torno al futbolista en mención”.

“En ese sentido, y en aras de la transparencia, el Club Cienciano niega esos dichos porque siempre respetó las normas legales y financieras del estado peruano, a través de la Sunat, tanto en su administración, como en cada contrato de sus colaboradores”, se lee en dicho comunicado.





El comunicado de Cienciano en sus redes sociales.





