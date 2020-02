Defiende al jugador. Jhonny Baldovino , asesor legal de la Safap, sostuvo que el caso de Jean Deza en Alianza Lima no es causal para que el mediapunta sea despedido por el club, debido a que este se encuentra protegido en el marco de la ley laboral.

Además, manifestó que existe una desnaturalización sobre lo que implica estar en un día libre y que finalmente, Alianza viene actuando de la manera correcta en la manera en cómo lleva su tema.

“Cualquier futbolista tiene la ley laboral que lo protege y, por tanto, uno puede despedir a alguien siempre y cuando la falta esté tipificada en la ley, caso contrario no puede sacarlo de su centro laboral. Para ello existe un reglamento interno en el club, pero ese tiene que estar sustentado con la ley laboral y el estatuto del futbolista profesional. Lo hecho por Jean Deza no amerita para que sea despedido ni en Alianza ni en ningún otro equipo”, dijo Baldovino en conversación con Radio Ovación.

Jean Deza volvió a ser ampayado con Shirley Arica. (Magaly Tv. La firme)

“Además, acá pienso que también se está desnaturalizando que en su día libre pueden hacer lo que quieran y no es todo correcto. Jean (Deza) tiene un problema en que no puede diferenciar entre lo bueno y lo malo o lo oportuno y lo no oportuno y esto no es de ahora sino lo trae de muchos años”, continuó el asesor legal de la Agremiación de Futbolistas, quien también entiende la molestia de los dirigentes e hinchas íntimos.

"Lo que está dejando entrever Jean es que terminó su trabajo en Alianza y puede hacer con su vida privada como mejor le parezca. Sin embargo, el tema pasa porque esas horas sirven para descansar y no para seguir quemando calorías”, explicó Baldovino.

Finalmente, también se expresó con respecto al accionar del club victoriano e hizo un llamado de atención a los dirigentes del fútbol peruano.

“(Los dirigentes) muchas veces se quejan que los clubes siempre salen mal parados cuando suceden estas cosas con los jugadores, pero cuando hubo una Mesa de Diálogo en el Ministerio no asistió ningún directivo. Por eso se equivocan y toman decisiones que terminan solo perjudicando a la parte económica del club. Pienso que Alianza ha hecho bien en las medidas que está tomando con Deza”, apuntó.