Iván Santillán: Real Garcilaso señala que Veracruz tiene sus cuentas congeladas en México

El asesor legal del Real Garcilaso , Oswaldo Terrazas, indicó este domingo, al tocar el frustrado traspaso de Iván Santillán al Veracruz , que este club tiene sus cuentas congeladas y que goza de mala fama en México.

En diálogo con radio Ovación, Terrazas presentó la postura de Real Garcilaso y negó que hayan cortado el progreso profesional de Santillán, revelando que la dirigencia del equipo azteca no ha cumplido con hacer efectivo el pago total por la ficha del jugador.

"Es un tema complicado, por las contradicciones que viene dando Veracruz. Él (Santillán) es jugador nuestro y tendría que sumarse al equipo en los próximos días. No todos los depósitos se han realizado, solamente 40 mil dólares, cuando quedamos en un monto de 200 mil", expresó el asesor legal del club imperial.

En otro momento, Terrazas aseguró que si Veracruz completa el pago, dejarán marchar a Iván Santillán.

"Cumpliendo con lo establecido, creo que sí. En México y Perú tenemos el sistema de la lista de buena fe. De esa manera, Santillán podría jugar en Veracruz, porque hay que resaltar que el mercado de pases en México ya se cerró", confirmó, agregando que si se cae del traspaso, devolverán los 40 mil dólares que recibieron.

Sobre la versión de los dirigentes de Veracruz, quienes aseguran han hecho efectivo el depósito por la ficha de Santillán, Terrazas señaló que se trata de una mentira.

"Es falso lo que ellos dicen, están mintiendo. Solo han entregado una especie de formulario, pero vouchers no. Deben depositar 160 mil dólares, que según ellos ya lo han hecho, pero eso no ha pasado. Supuestamente, los 100 mil dólares lo han depositado de una empresa comercializadora y no entiendo por qué, si el trato es con el club. Además, Veracruz no goza de muy buena fama financiera en México y sus cuentas están congeladas" puntualizó.

Al final, el abogado cusqueño pidió que cesen las críticas al club Real Garcilaso por presuntamente haber frustrado la venta de Santillán, recalcando que siempre se han manejado de manera seria en este asunto y asegurando que el futbolista está siendo mal asesorado.