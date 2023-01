Sin pelos en la lengua. El futbolista peruano Paolo Guerrero decidió revelar el motivo por el cual no concretó su regreso a Alianza Lima, luego que uno de sus seguidores en Instagram le pidiera una explicación de su pase al Racing.

Como se recuerda, los dirigentes del cuadro íntimo señalaron que hubo acercamientos en los últimos meses, pero nada terminó de concretarse. Incluso, la dirección deportiva de Alianza Lima decidió mantener a Hernán Barcos y fichar al colombiano Pablo Sabagg, por lo que no había sitio para otro centrodelantero.

Sin embargo, muchos hinchas de la blanquiazul estaban decepcionados con la noticia de que el ‘Depredador’ no vestiría la camiseta del cuadro íntimo.

Ante ello, un aficionado se lo hizo saber mediante un comentario en una foto que subió en Instagram. “¿Racing? Paolo, era Alianza Lima”, escribió, a lo que Guerrero respondió: “Alianza no me quiso, me dijeron que no tenía interés”.





¿Paolo Guerrero se mudará a Argentina?





El ‘Depredador’ ya tiene nuevo equipo. El futbolista peruano Paolo Guerrero es el nuevo fichaje de Racing Club de Argentina, dirigido por Fernando Gago, luego de que el cuadro de Avellaneda y el delantero de la Selección Peruana llegaran a un acuerdo para la presente temporada.

El exBayern Múnich llega a Argentina después de 10 años en Brasil, luego de que el periodista César Luis Merlo, mediante su cuenta personal de Twitter, confirmara que el ‘Depredador’ tendría contrato por un año con los argentinos.

Al parecer, el Racing Club desembolsará un salario fijo hacia el deportista, también tendría bonos como parte de algunos objetivos alcanzados con su nuevo club, escuadra que milita en la Primera División de su país.