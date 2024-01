Paolo Guerrero sigue dando de qué hablar, pero esta vez por sus primeras declaraciones polémicas al comenzar el 2024. El futbolista pisó suelo peruano y no dudó en referirse al futuro de su carrera y la posibilidad de regresar a jugar con Alianza Lima .

El ‘Depredador’ indicó que hasta el momento no recibió ninguna propuesta del club blanquiazul, por lo que descarta estar entre sus planes. “No lo miro como posibilidad porque el club no me ha hecho llegar nada. Creo que no hay interés ninguno y no hay problema. Como lo dije siempre, no voy a dejar de ser hincha de Alianza, dirigentes pasan y todo eso”, dijo Paolo Guerrero a TVPeruDeportes.

Otra declaración muy controversial fue cuando le preguntaron sobre lo que necesita para aceptar un nuevo proyecto. “( Me interesa trabajar) con un entrenador que no crea que el futbol es jugar un PlayStation”, indicó el futbolista.

#Exclusivo Las primeras declaraciones de Paolo Guerrero en este 2024:



“Me interesa trabajar con un DT que no crea que el fútbol es un videojuego”



“Hay que captar la idea de Fossati y adaptarse”



“No hay ningún interés de Alianza por contar conmigo”@noticias_tvperu @tvperupe pic.twitter.com/VEQccSstXA — TVPerú Deportes (@TVPeruDeportes) January 2, 2024

Finalmente, Paolo habló de la nueva era de la selección peruana al mando de Jorge Fossati: “Es cuestión de trabajo, tiempo y que se respeten los procesos. Ahora ha entrado el profesor (Fossati), ha sido un cambio radical, otra forma de juego, otro pensamiento. Hay que captar la idea del profesor y adaptarse”, finalizó el deportista, quien celebró el Año Nuevo y su cumpleaños en una afrodisíaca playa en el Perú.

