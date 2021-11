Teófilo Cubillas, César Cueto, Víctor Zegarra, José Velásquez y Jaime Duarte se han convertido ahora en Embajadores Leyenda del club Alianza Lima, en donde nacieron y crecieron como jugadores hasta convertirse en verdaderas leyendas del club íntimo y del fútbol peruano.

La misión de estos cracks de antaño será promover la identidad, los valores y la historia de Alianza Lima a todo nivel, tanto dentro como fuera del Perú.

Su distinción se llevó a cabo durante un emotivo encuentro en el que recordaron sus tardes de gloria y revivieron su incondicional amor por la blanquiazul.

Estas cinco leyendas del fútbol recibieron sus respectivas camisetas de mano del gerente general de Alianza Lima, Miguel Pons, y del presidente del Fondo Blanquiazul, Diego Gonzales Posada.

Posteriormente, posaron para la posteridad en el campo, al lado de la imagen del Señor de los Milagros y en el Camarín Principal Pedro Pablo ‘Perico’ León, bautizado el año pasado en honor del más grande centrodelantero de la historia del Perú.

“Cuando me propusieron ser Embajador Leyenda no lo pensé dos veces, es una tremenda oportunidad para, de alguna manera, darle las gracias a Alianza Lima por abrirme ese camino que me permitió mostrarme al mundo con el fútbol. Compartir esta distinción con grandísimos amigos es, además, una inmensa alegría”, aseguró Cubillas, el’ Nene’, máximo goleador peruano de los mundiales de fútbol.

Estas leyendas íntimas posaron para la posteridad en el campo, al lado de la imagen del Señor de los Milagros. (Foto: Alianza Lima)

Para César Cueto, el ‘Poeta de la Zurda’, formar parte del primer grupo de Embajadores Leyenda es un “enorme orgullo”, por todo lo que significa Alianza Lima para cada uno de ellos:

“Experimentar esto junto a varios de mis compañeros es algo muy importante para nosotros. Tiene que ver con el legado que dejamos aquí en Alianza y con el futbol que jugamos con tanto cariño y alegría”, señaló.

Víctor ‘Pitín’ Zegarra, quien jugó 17 temporadas en Alianza Lima y ganó cinco títulos nacionales, se mostró muy emocionado por su designación. “Agradezco a toda la directiva y al Fondo Blanquiazul, que ha tenido esta maravillosa idea. Estoy seguro de que el pueblo aliancista está muy contento de que seamos embajadores del club. Vamos a entregarlo todo por nuestros colores, como siempre hicimos”.

También posaron en el Camarín Principal Pedro Pablo ‘Perico’ León, bautizado el año pasado en honor del más grande centrodelantero de la historia del Perú. (Foto: Alianza Lima)

“Es algo que estuve esperando muchos años. Es una excelente decisión de la parte dirigencial y vamos a cumplir a cabalidad todo lo que nos corresponda como Embajadores Leyenda de aquí en adelante”, sostuvo el ‘Patrón’ Velásquez, tres veces campeón nacional con Alianza Lima en 1975, 1977 y 1978.

Otro tricampeón con Alianza en los años setenta, Jaime Duarte, valoró con mucha emoción su nominación como Embajador Leyenda de la institución victoriana. “Esta designación como leyenda de un club tan grande como Alianza Lima es un inmenso honor, al igual que compartir esta distinción con Teófilo, José, César y Víctor, que tantas alegrías le dieron al pueblo aliancista”.

La propuesta pospuesta

El gerente general de Alianza Lima, Miguel Pons, contó cómo nació la idea de lanzar el Programa Embajadores:

“El año pasado, el Fondo Blanquiazul hizo la propuesta, pero no se pudo materializar por el tema de la pandemia. Ahora nos han ayudado a concretar esta iniciativa, que sin duda estaba pendiente. Es un momento cumbre para la institución porque estas leyendas han dejado una huella imborrable. Estamos muy contentos de tenerlos cerca del club, como tiene que ser”.

Por su parte, Diego Gonzales Posada, presidente del Fondo Blanquiazul, se mostró muy satisfecho con la oficialización de los Embajadores Leyenda. “Cuando falleció nuestro ‘9′, el gran ‘Perico’ León, propusimos que nuestras leyendas sean homenajeadas y reconocidas en vida. Estamos muy contentos de que esta iniciativa finalmente se concrete y que se inicie con Cubillas, Cueto, Velásquez, Duarte y Zegarra, bicampeones en el ‘77 y 78 y grandes ídolos históricos de Alianza Lima”, precisó.

Los Embajadores Leyenda son la piedra angular del Programa Embajadores Alianza Lima, que tiene como principal objetivo revalorizar la historia del club a través de sus máximos ídolos futbolísticos, así como promover la identidad y los valores de Alianza Lima tanto dentro como fuera del club.

“El año pasado, el Fondo Blanquiazul hizo la propuesta, pero no se pudo materializar por el tema de la pandemia", indicó Miguel Pons. (Foto: Alianza Lima)

