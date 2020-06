El joven delantero peruano Brandon Palacios fue anunciado este miércoles como nuevo refuerzo de Deportivo San Martín. El hijo del 'Chorri' busca continuidad en el club santo.

Luego de jugar en calidad de cedido en UTC la temporada pasada, ahora el atacante pidió a Sporting Cristal, club dueño de su carta pase, lo preste a la San Martín, donde espera consolidarse y tentar jugar en el exterior.

"Antes de que termine el campeonato el 'profe' (Franco Navarro) me dijo que si él seguía (en UTC) me quería en el equipo. Yo le doy gracias porque me dio la oportunidad y ahora en San Martín también quiero aprovechar las oportunidades y qué mejor que estar cerca de la familia", expresó el hijo de Roberto Palacios a radio Ovación.

"Hablé también con Pablo (Zegarra) que está en Pirata, pero opté por San Martín. Siento que me va a ir bien y ojalá sea así para poder salir al extranjero", concluyó.

Brandon Palacios, de 20 años, tendrá como entrenador en el club santo a Christian Bustos. Además, estarán Jefferson Portales y Renato Espinosa, quienes también fueron cedidos por Sporting Cristal al equipo de Santa Anita.