Hernán Barcos es uno de los capitanes de Alianza Lima y su voz es de gran importancia en el plantel íntimo, el cual comparte con un personaje que se encuentra en el ojo público luego de que sea denunciado por la madre de su hijo de agredirla física y psicológicamente, hablamos del portero aliancista Ángelo Campos.

En ese sentido, en una entrevista con RPP, el ‘Pirata’ se expresó al tema, dejando clara su postura en cuanto a la denuncia por supuesta agresión física en contra del portero íntimo, asegurando que deja el caso a manos de la justicia.

“No hemos podido hablar (con Ángelo Campos). No sé nada de la situación, pero entiendo que la justicia lo resolverá. Además, no soy quién para juzgarlo porque no sé qué pasó”, indicó el argentino, quien viene realizando los trámites para su nacionalización.

En cuanto al caso de Campos, en las primeras horas de la noche de este lunes, se declaró improcedente el proceso inmediato que fue requerido por la Fiscalía en su contra, siendo liberado para que lleve así la investigación preparatoria por el supuesto delito de lesiones leves por violencia familiar en agravio de Yharif Figueroa Hidalgo.

A través de las redes sociales, la CSJ de Lima informó que declaró improcedente el pedido de la Quinta Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer (Primer Despacho), y dispuso la liberación del arquero de Alianza Lima hasta que se formalice una nueva acusación.

