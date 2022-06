Hernán Barcos está en el corazón de los hinchas de Alianza Lima. Los goles, buenas presentaciones y gestos fuera de la cancha le valieron al ‘Pirata’ para ganarse el cariño de la afición. En el club, el argentino ya está un año y cuatro meses. Eso sí, antes hubo un sondeo de Universitario de Deportes para ficharlo.

“Primero hubo un sondeo de la ‘U’, después vino Alianza Lima. (Ángel) Comizzo dijo que hace mucho tiempo no jugaba y tenía una edad avanzada, son cosas que pasan, hacía un año que no jugaba y eso hizo a Comizzo pensar”, contó Barcos en entrevista en el programa La Banca, con Jesús Alzamora.

El delantero explicó luego por qué decidió aceptar la propuesta de Alianza Lima, cuando aún no se sabía que disputaría la liga de la Primera División del fútbol peruano.

“Tenía la propuesta de Alianza y algunas más y yo nunca había jugado Segunda División, hablamos con mi esposa y le dije que era un desafío, volver a un club como Alianza a Primera. Mi esposa me dijo ‘vamos a Lima’ y lo decidimos. Hablé con Carlos (Bustos), me dijo que no había mucha plata pero yo le dije que quería jugar. Hablé con José Bellina y, en una semana, resolvimos todo”, relató.

En la extensa conversación, Barcos se volvió a pronunciar sobre la terrible noche en el Monumental de Núñez, donde Alianza Lima fue goleada por 8-1 a manos de River Plate en la Copa Libertadores.

“Es muy difícil de explicar, yo estuve adentro en el 8-1 y es muy difícil explicar lo que pasó, es difícil dar una razón porque no hay razón para perder 8-1. Yo hice lo mismo que en los otros partidos, mis compañeros también, solo que en este entró uno, otro y otro y no hubo reacción, eso es lo que me dejó mal”, indicó el deportista de 38 años.

Barcos se animó a decir que no “hubo rebeldía en ningún momento”. “No dábamos tres pases seguidos y cuando salías un poco y la perdías, River te atacaba y te clavaba. Nos pegó fuertísimo a todos, no supimos sacarlo adelante. River no te baila, te juega, es un rival que se respeta, no te quiere humillar, jugaron de la misma forma del minuto 1 al 90. No le puedes pedir al rival que afloje, tienes que darle tú un poco más”, sentenció.