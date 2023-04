Desde que llegó en 2021, Hernán Barcos se convirtió en el líder absoluto de Alianza Lima y, tras ser el goleador y máxima figura de la Liga 1 en las dos últimas temporadas, se consagró como bicampeón del fútbol peruano con los ‘íntimos’; sin embargo, todo tiene su final y sus 39 años indicarían que su retiro estaría cerca.

“Yo quiero quedarme mucho más tiempo en Alianza Lima. Quiero ser tetracampeón nacional y después quiero retirarme tranquilo”, afirmó el delantero ‘blanquiazul’ al ser cuestionado por su edad y por su momento en Alianza Lima.

Además, Hernán Barcos recalcó que “mi objetivo es retirarme en Alianza Lima. Quiero tratar de hacer bien las cosas acá, no sé cuándo, porque todavía no lo he pensado y no quiero pensar en el día, pero tengo la idea e ilusión de hacerlo acá”.

Asimismo, sobre su relación con Alianza Lima, el ‘pirata‘ confesó que “es una cosa única. No nos ha pasado nunca, el tener tanta afinidad, tanto amor y cariño por un club, y, que mi familia se involucre de esta manera, me pone feliz. Hoy tenemos un grupo humano, tanto adentro como afuera, que es espectacular, y esto se refleja en el campo”.

Finalmente, Hernán Barcos también habló sobre su suplencia versus Pablo Sabbag, quien ya anotó 4 goles en 8 partidos: “Independiente quien juega, uno quiere que le vaya bien al club. Uno está trabajando día a día para estar en la sintonía y de a pocos se va logrando”.