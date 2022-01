El nombre de Paolo Guerrero tomó fuerzas en la última semana debido a que se trascendió que había llegado a un acuerdo con Alianza Lima por todo este año. Sin embargo, el propio delantero peruano se encargó de desmentir los rumores, pues ahora está concentrado en recuperarse de su lesión.

Estas declaraciones no quitan las ilusiones de algunos hinchas que desean ver al ‘Depredador’ con la camiseta blanquiazul. En ese sentido, Hernán Barcos mencionó que si concreta el fichaje del atacante nacional con el elenco íntimo, no tendría inconvenientes en cederle la camiseta número nueve.

“No tengo problemas. Paolo es un referentes a nivel mundial y siempre usó la ‘9′ y si lo desea, no tengo problemas. Yo juego con el número y no con la camiseta. Yo le ofrecería y a mí, que me den la ‘98′ no importante. Lo importante es que estemos todos contentos y todos felices”, mencionó en declaraciones para GOLPERÚ.

El ‘Pirata’ siempre se ha mostrado de acuerdo sobre una posible llegada de Guerrero al club de La Victoria y considera que aportaría mucho al equipo que apunta al bicampeonato. Así lo demostró también durante una entrevista con Willax Deportes

“Es un jugador importantísimo a nivel nacional e internacional. Alianza le puede dar muchísimo, no solo a Alianza también al fútbol peruano, le da un salto de calidad. A nosotros nos va ayudar”, señaló.

Hernán Barcos y sus estadísticas con Alianza Lima

El delantero argentino jugó 29 encuentros con Alianza Lima (Liga 1 2021 y Copa Bicentenario) entro los que anotó 11 goles y brindó 8 asistencias. El ‘Pirata’ salió campeón y además, fue elegido como el mejor jugador del torneo nacional por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP).