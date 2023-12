Desde hace varios años, hinchas de Alianza Lima han deseado ver a Paolo Guerrero vestido con la blanquiazul oficialmente, un sueño que parecía cercano hace un par de temporadas pero que nunca se logró dar y no porque el ‘Depredador’ deseara continuar su carrera en el exterior, sino que la negativa habría llegado desde el mismo club, según el propio jugador.

En una entrevista para RPP Noticias, el todavía capitán de la selección peruana aseguró que, antes de recalar en Racing este año, tenía la intención de formar parte del cuadro íntimo, algo que era su prioridad. Esto luego de recuperarse de una larga lesión en la rodilla que lo alejó de su buen nivel por varios meses.

“Soy hincha de Alianza a muerte. Nada lo va a cambiar. Es el equipo de mi corazón. Nunca traté de cerrar la puerta al equipo. Este 2023, antes de ir a Racing, busqué ir a Alianza, pero me rechazaron los directivos. Había un señor que estaba en la política”, sostuvo Guerrero.

“Yo buscaba la manera de llegar por todos lados. Después le di la autorización a un representante chileno para que me negocie en esa época. Estaba José Bellina. Dije, buenos son amigos y que hablen. No volví a tener noticias”, añadió.

Asimismo, contó que incluso cuando salió de Racing, club en donde no tuvo las oportunidades deseadas pese a sus buenas actuaciones, intentó acercarse al cuadro de La Victoria antes de llegar a LDU de Quito, club con el cual conquistó la Copa Sudamericana y fue campeón nacional en Ecuador.

“Lo cuento para que sepan el sacrificio que hice para jugar en Alianza Lima. Le dije ‘no tengo tiempo de recuperación. No puedo llegar así, tengo que llegar jugando. La gente va a querer que juegue y no voy a estar apto’. Lo volví a contactar y le dije llámame si puedes. Le mandé un mensaje cuando salí de Racing. Me dijo que me llamaba terminando una reunión. Hasta ahora sigo esperando la llamada”

No obstante, remarcó que esto no cambia el hecho de que sea hincha de Alianza Lima, sin descartar un regreso a tienda blanquiazul, pues es el único club por el cual jugaría en nuestro país.

“Busqué de todos lados regresar. No tuve la oportunidad. Está bien. Nada va a cambiar que yo sea hincha a muerte. Sería por el único equipo por el que juegue (en Perú)”.





