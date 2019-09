Amistad y lealtad. El defensa peruano Luis Abram, quien recientemente anotó el único gol ante Brasil en la fecha dos de los amistosos programados, mantiene una gran amistad con el futbolista Luis Rivas, de Comerciantes Unidos, quien se encuentra atravesando momentos difíciles debido a una complicada lesión que lo aqueja.

Recordando los buenos momentos que ambos compartieron cuando formaban parte de la selección peruana sub-17, el defensa nacional se enteró de la rotura de ligamento cruzado anterior y otra rotura del menisco externo que su compañero sufrió a fines de mayo, y cuya recuperación ha quedado en espera, y no tardó en ayudarlo.

Ya que Luis Rivas no podía acceder a atenderse a EsSalud y cuya operación bordea los 16 mil soles, recibió la ayuda económica del seleccionado Abram. “Luis es como mi hermano, lo conozco desde que estábamos en la selección Sub-15, Sub-17, Sub-18, Sub-20. En Sporting Cristal también. Él se ha acordado de mí, me ha llamado y me dijo que me iba a apoyar. Ahora sé que le está yendo bien, en la selección mayor. Estoy feliz por él”, reveló Rivas al programa ‘Gamarrita, entra al área’.

“Me sorprendió porque en verdad yo no esperaba que se acuerde o que me escriba. No esperaba algo así. Estoy muy agradecido con lo que está haciendo por mí”, recalcó el también exjugador de Cantolao.