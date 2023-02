¿Se juega o no se juega? ¿Se transmitirá por algún canal de televisión o de Youtube o solo podrán ver el partido los que vayan al estadio? ¿Los clubes deben renovar con el Consorcio Fútbol Perú (CFP) o deben pasar al nuevo modelo de la Federación? Esas y otras más son las preguntas que se hacen los hinchas de los 19 clubes de la Liga 1 - 2023. Al respecto, Alberto Beingolea, vocero de Golperú responde.

Para Alberto Ismael Beingolea Delgado, abogado y periodista deportivo desde hace más de 40 años y, hoy, comentarista y conductor principal de Golperú, la respuesta es mucho más sencilla de lo que parece, pues -para él y para el Consorcio- esta crisis en el fútbol peruano la generó Agustín Lozano y solamente está en sus manos terminarla.





Golperú: los partidos que sí transmitirá y los que no





¿Si la modificación de la medida cautelar, la carta notarial y el comunicado de la FPF permiten transmitir los partidos, por qué Golperú no lo hace?

Sí transmitimos el partido de Mannucci. Sobre el resto, no hemos recibido los permisos. Lo que ha hecho la FPF es dar la autorización para la transmisión de los partidos de Sport Boys, Carlos Mannucci y Deportivo Municipal (con contrato hasta 2025), pero no ha tratado igual a Alianza Lima, Binacional, Cienciano, Cusco FC ni a Melgar (renovaron este año). En el caso de Universitario, la FPF está autorizando un contrato que ya no existe.

¿Golperú solicitó el permiso de transmisión a la Federación?

Eso no le compete al Consorcio y sí a los clubes. Aquí hay que tener algo claro: nosotros no tenemos una relación contractual ni de jerarquía ni nada parecido con la Federación, nuestra relación es con los clubes.

¿Cómo se logró la transmisión de los partidos de Carlos Mannucci y Sport Boys? ¿Golperú hizo la solicitud?

Nos llegó una carta de la Federación autorizándonos eso.

¿Y sobre los otros clubes no? ¿La Federación les ha dado una explicación de por qué con unos sí y otros no?

Debería de hacerlo. Repito: a mí me llegó una carta de la Federación autorizándome. ‘Con quién habló, quién la pidió y cómo la solicitó' eso no le compete al Consorcio. El Consorcio no tiene ninguna pretensión de meterse entre los clubes a decirles lo que tienen que hacer o no; en cambio, eso sí es lo que está haciendo la Federación por el otro lado. Nosotros respetamos las decisiones de los clubes.





Fechas 6 y 7 de la Liga 1 - 2023 (Foto: FPF)





La huelga de los clubes protestantes





¿El Consorcio tiene alguna injerencia en la huelga de los clubes protestantes?

Esa fue una decisión soberana de los clubes. Yo lo entiendo así: a los clubes [la FPF] les está obligando a tomar decisiones a pesar de su independencia y voluntad y lo que está haciendo este grupo, por ejemplo, Alianza Lima, es defenderse. Ante las amenazas, ellos tomaron una decisión para la primera fecha, distinta a la segunda y, así, tendrán que ir evaluando el asunto.

¿La huelga de los clubes funcionó?

No sé si funcionó o no, pero te repito: fue una decisión soberana de los clubes. El Consorcio no tiene nada que ver sobre quién dirige o no la Federación Peruana de Fútbol (en referencia al pedido del dirigente de Alianza Lima, César Torres).

Los equipos más populares de Perú anunciaron el 15 de enero que no participarían en la Liga 1 (Jesús Saucedo/GEC)





Los derechos de transmisión de la Liga 1 son de...





¿Cómo conciliar el aspecto legal (firma de contratos) con el deportivo-organizacional, donde la FIFA reconoce a la FPF como la dueña de los derechos de TV?

No hay nada que conciliar. Yo respeto a la FIFA en la organización de campeonatos, pero no en la firma de contratos amparados por las leyes peruanas. Aquí no hay nada que conciliar. Eso es algo que debemos tener claro. La FIFA no puede meterse en un contrato firmado.

Una pregunta directa: ¿los derechos son o no son de la Federación peruana de fútbol?

Una respuesta directa -y creo que ya te la di- yo no lo discuto. En todo caso, lo que dicen los estatutos es que la Federación es dueña de los derechos, pero yo creo que no deberían ni organizar el campeonato. Si la FPF no tiene los derechos, no hay nada que discutir, pero si los tiene, tampoco, porque está obligada a respetar esos contratos.

¿Qué pasaría si un club decide renovar y renovar por medio de las cláusulas de preferencia indefinidamente? ¿Cuándo la Federación podría retomar los derechos que le pertenecen?

Eso dependerá del acuerdo entre las partes. Eso se llama libertad.

¿Hasta qué punto la libertad contractual de un club afectaría al derecho de la Federación?

Si el club quiere seguir renovando o no, dependerá de él.

¿En ese caso, la Federación podría quedarse sin recuperar los derechos de televisión?

Ella no puede recuperar lo que nunca tuvo. Si la FPF se subroga en el contratante, ella es la que tendrá que firmar el nuevo contrato y decidir si le vuelve a dar preferencia de renovación o no.

Todo esto se sabía desde 2019, ¿por qué se está discutiendo recién ahora?

Eso no es así. En 2019, la FPF tomó el control del campeonato, no de los derechos de televisión. Además, indicó que devolvería el torneo en 2023. Es más, la primera reacción de los clubes, incluida la de Sporting Cristal (hoy del lado de la Federación), fue que “tenemos que respetar la cláusula de preferencia”. Sin embargo, si alguien quiere incumplir un contrato, tendrá que asumir las consecuencias que le corresponda.





Actualmente, GOLPERÚ, a través del Consorcio de Fútbol Peruano, se encarga de transmistir la Liga 1 (Leonardo Fernández / GEC)





“Si Agustín Lozano autoriza, se podrán ejecutar los contratos”





Con la medida cautelar, los depósitos a los clubes están congelados, y estos forman gran porcentaje del presupuesto mensual de los clubes. ¿Golperú ha pensado en alguna forma de ayudar económicamente a esos equipos?

Esta medida cautelar ha impedido que se ejecuten contratos que los clubes peruanos necesitan para existir. Culpa de Agustín Lozano. Después salió una modificación de dicha medida que le da la salida: “Si Lozano autoriza, se pueden ejecutar los contratos”. Ellos son los que han puesto esta medida cautelar y ellos son los que pueden resolverla.

En cuanto la FPF no lo haga, ¿Golperú tiene algún otro plan para ayudar a los clubes?

El Consorcio es muy respetuoso de las leyes, de la constitución y de los mandatos judiciales. Los que le sacan la vuelta son los de la Federación. Nosotros cumplimos y vamos a seguir, por supuesto, bregando, peleando y defendiendo nuestros derechos y los de nuestros contratados.

En este momento, hay una medida cautelar pedida por la Federación que impide ejecutar el contrato de los clubes y sólo hay dos maneras de solucionar este problema: 1) que se levante la medida cautelar o 2) que la FPF lo autorice. Mientras tanto, podríamos seguir discutiendo de quién son los derechos y todo lo que quieran, pero no perjudiquen a los clubes.





Agustín Lozano recibió el apoyo de la FIFA sobre los derechos de transmisión en octubre de 2022 (Foto: GEC)





Golperú y 1190 Sports





Este proceso legal podría demorar años en resolverse; hasta entonces, ¿Golperú estaría dispuesto a anexarse a 1190 Sports como lo han hecho DirecTV, Bestcable y otras casas televisoras?

(Risas) Me parece un absurdo. La FPF quiso meter la mano en los bolsillos de los clubes, intentó hacer una licitación trucha en Chile a la que, por supuesto, no se presentó el Consorcio ni nadie, aunque la Federación intente decir que sí lo hizo 1190 Sports. Mentira. Esa licitación fue declarada desierta.

¿Cuál es la posición de Golperú?

Que se respete la ley, las normas y los contratos firmados. Estamos en un Estado de derecho y, si alguno no quiere respetar los contratos firmados, ahí mismo dice la solución (multa de rescisión). Es tan sencillo como eso.

Entonces, ¿Golperú está dispuesto a quedarse con 8 clubes y 1190 Sports con los otros 11?

Tenemos contrato con nueve clubes y con otros seis (Sporting Cristal, UCV, UTC, Sullana, Cantolao, Sport Huancayo y Ayacucho) tenemos la cláusula de preferencia y esperamos que todo eso se respete.





Golperu y 1190 Sports





VIDEO RECOMENDADO: