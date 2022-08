El pasado 21 de agosto, Alianza Lima consiguió un importante triunfo ante Sport Huancayo de local, en el estadio Matute, que se pintó de blanco y azul y armó realmente una fiesta, que celebró a lo grande con el tanto de Wilmer Aguirre en los últimos minutos del encuentro. El reciento victoriano, pese a que el partido se jugó a las 11:00, un horario inusual, estuvo repleto de hinchas.

Esto fue algo que destacó una de las figuras del encuentro, el argentino Gino Peruzzi, quien participó en el gol de Aguirre que le dio la victoria a los íntimos. El propio lateral resaltó el apoyo del hincha y la emoción que le generó, comparando el estadio Matute con La Bombonera, el mítico estadio de Boca Juniors.

“El aliento que se siente es increíble. Se parece a La Bombonera porque son estadios cerrados, entonces se siente mucho el aliento y es hermoso”, manifestó en una entrevista con Willax.

“Cada vez que me consultaron por la hinchada de Alianza Lima, no encuentro palabras para describirla. Es impresionante la pasión que siente para con esta institución. A las once de la mañana el estadio estaba lleno, no entraba nadie”, añadió, destacando la pasión de la hinchada íntima.

Cabe recordar que el lateral argentino militó en Boca Juniors en dos oportunidades, por lo que sabe lo que es jugar con el aliento a favor en la Bombonera. Es decir, ha vivido la experiencia Boca de muy cerca.

Por otra parte, el estadio Alejandro Villanueva ya no solo es un lugar en donde se puede ver los encuentros de local de Alianza Lima, sino que se han estado agregando otro tipo de elementos para enriquecer la experiencia de visitar el recinto. Tiene un ambiente en donde se pueden disfrutar de diversos platos típicos peruanos, así como una tienda en donde encontrarás productos relacionados al club.

