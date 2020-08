Fútbol peruano







Alianza Lima explicó por qué no jugó amistoso ante Cantolao El equipo de Mario Salas debía enfrentar este sábado al 'delfín' en Lurín, pero el encuentro finalmente no se disputó por recomendación del departamento médico 'íntimo'. "No se desarrolló por razones ajenas a nosotros", aclaró el club en un comunicado.