Muestran su apoyo. Las leyendas de Alianza Lima y embajadores del club íntimo, Teófilo Cubillas, Hugo Sotil y Víctor “Pitín” Zegarra, vivieron un emotivo momento junto a Roberto Chale, su excompañero en la selección nacional de antaño quien atraviesa una situación médica que ha complicado su salud.

Los ídolos de la selección nacional se encontraron en el hogar del conocido “Niño Terrible” en San Borja, donde vivieron un entrañable momento en el que recibió el apoyo emocional de sus excompañeros de selección.

“Esta visita es una muestra del inmenso aprecio que tenemos por nuestro querido Roberto, quien siempre fue un gran compañero, una persona entrañable”, dijo ‘Pitín’.

El ‘Cholo’ Sotil recordó con alegría al ‘Niño Terrible’, de quien dijo era fanático del lomo saltado. ‘Hasta ahora me debe uno”, sostuvo con emoción.

“Una vez en un partido que nos enfrentaba como rivales yo me iba con la pelota en un contragolpe y él me empezó a decir ‘compadrito, pásamela compadrito’... Y yo me confundí y se la pasé, jajaja, y casi pongo en aprietos a mi Alianza”, agregó Sotil.

“Así era Robertito, muy ocurrente y cariñoso. Venir a visitarlo era algo que teníamos pendiente y solo podemos decirle a él y a su familia que lo queremos, que es un guerrero y que siga luchando”, agregó el ‘Nene’ mientras le tomaba afectuosamente la mano.

La familia de Roberto Chale Olarte agradeció el gesto de los Embajadores Leyenda de Alianza Lima y el apoyo brindado por la institución íntima, que el año pasado obsequió una cama clínica para la atención del exmundialista en México ‘70 y recientemente entregó dos balones de oxígeno con el mismo fin.

